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***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

04.03.2022 14:58
***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi


***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
,
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
MGI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
,
Tescil Tarihi
,
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
,
Açıklamalar

   Yönetim Kurulumuzun 04.03.2022 tarihli toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.
Denetimden Sorumlu Komitenin 02.03.2022 tarihli tavsiye kararıyla Ortaklığın, bağımsız denetim şirketi MGI Bağımsız Denetim A.Ş.'den 2022 yılında bağımsız denetim hizmeti alınması için 31 Mart 2022 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortakların onayına sunulmasına,  karar verilmiştir.
Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla,
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007273


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