***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
04.03.2022 14:58
***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
,
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
MGI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
,
Tescil Tarihi
,
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
,
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 04.03.2022 tarihli toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.
Denetimden Sorumlu Komitenin 02.03.2022 tarihli tavsiye kararıyla Ortaklığın, bağımsız denetim şirketi MGI Bağımsız Denetim A.Ş.'den 2022 yılında bağımsız denetim hizmeti alınması için 31 Mart 2022 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortakların onayına sunulmasına, karar verilmiştir.
Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007273
BIST
15:192.006
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -17,17
|Açılış
|: 2.014
|
|Önceki Kapanış
|: 2.023
|
2.024
En Düşük
1.996
15:1914,2458
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,1316
|Açılış
|: 14,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 14,1250
|
14,3488
En Düşük
14,0910
15:1915,6594
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0154
|Açılış
|: 15,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6600
|
15,8271
En Düşük
15,5533
15:19890,96
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 11,79
|Açılış
|: 890,96
|
|Önceki Kapanış
|: 879,17
|
894,99
En Düşük
876,47
BIST En Aktif Hisseler15:17
|AVOD
|1,45
|17.436.800
|% 45,00
|
|MEDTR
|11,93
|22.119.751
|% 9,95
|
|DOHOL
|2,91
|677.025.699
|% 9,81
|
|YUNSA
|14,51
|35.994.330
|% 9,34
|
|ODAS
|1,45
|389.871.841
|% 9,02
|
|BASCM
|3,31
|2.114.803
|% -9,32
|
|AKFGY
|3,03
|55.932.830
|% -6,77
|
|EDATA
|22,36
|15.772.917
|% -6,13
|
|DOCO
|1.230,00
|22.940.822
|% -5,86
|
|ACSEL
|24,06
|17.046.058
|% -5,72
|
|KRDMD
|13,46
|3.508.565.059
|% -1,10
|
|EREGL
|34,56
|1.953.801.149
|% -2,21
|
|THYAO
|25,36
|1.436.820.693
|% -2,24
|
|ASELS
|24,42
|1.132.040.118
|% 2,52
|
|KOZAL
|130,10
|1.030.357.433
|% 0,93
|
|ODAS
|1,45
|389.871.841
|% 9,02
|
|KRDMD
|13,46
|3.508.565.059
|% -1,10
|
|DOHOL
|2,91
|677.025.699
|% 9,81
|
|PETKM
|8,03
|927.950.205
|% 1,65
|
|YKBNK
|3,65
|418.998.620
|% -0,27
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,2275
|14,2336
|% 0,85
|
|Euro
|15,6106
|15,6475
|% 0,02
|
|Sterlin
|18,8354
|18,9298
|% 0,35
|
|Frank
|15,4285
|15,5214
|% 0,83
|
|Riyal
|3,7782
|3,7971
|% 0,75
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.949
|1.949
|12,04
|
|Altın Gr.
|890
|890
|10,60
|
|Cumhuriyet
|5.891
|5.980
|80,00
|
|Tam
|5.864
|6.012
|73,99
|
|Yarım
|2.834
|2.908
|35,79
|
|Çeyrek
|1.422
|1.454
|17,90
|
|Gümüş.Ons
|25,18
|25,22
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,50
|11,52
|0,09
|
|B. Petrol
|112
|112
|1,65
|
Seans Raporu
15:17
daha fazla
-
15:32XU100
Endeks 2, 005 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 92 altında . İşlem hacmi 19, 513.00 milyon TL de
-
15:30BAGFS
Yüzde -4.41 oranında düşüşle 13.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 011, 462 adet işlem
-
15:29ATAGY
Yüzde -4.56 oranında düşüşle 4.19 lira fiyatla işlem gören hissede 111, 407 adet işlem
-
15:28DOCO
Yüzde -6.04 oranında düşüşle 1, 227.60 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 298 adet işlem
-
15:27XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -18, 21 kaybederek (% -0.99 ) 1, 816