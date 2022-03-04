***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıMGI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2022-31.12.2022Seçildiği Genel Kurul Toplantısı TarihiTescil TarihiTescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 04.03.2022 tarihli toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.Denetimden Sorumlu Komitenin 02.03.2022 tarihli tavsiye kararıyla Ortaklığın, bağımsız denetim şirketi MGI Bağımsız Denetim A.Ş.'den 2022 yılında bağımsız denetim hizmeti alınması için 31 Mart 2022 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortakların onayına sunulmasına, karar verilmiştir.Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007273BIST