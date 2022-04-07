***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









Bağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıMGI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2022-31.01.2022Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi31.03.2022Tescil Tarihi06.04.2022Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su06.04.2022-10533AçıklamalarŞirketimizin 31.03.2022 tarihli 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında MGI Bağımsız Denetim A.Ş. 2022 yılı için Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu olarak seçilmiş, 06.04.2022 tarih ve 10533 No'lu Ticaret Sicil Gazetesinde tescil ve ilan olmuştur.Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016811BIST