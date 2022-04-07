***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
07.04.2022 11:14
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
MGI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.01.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
31.03.2022
Tescil Tarihi
06.04.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
06.04.2022-10533
Açıklamalar
Şirketimizin 31.03.2022 tarihli 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında MGI Bağımsız Denetim A.Ş. 2022 yılı için Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu olarak seçilmiş, 06.04.2022 tarih ve 10533 No'lu Ticaret Sicil Gazetesinde tescil ve ilan olmuştur.
Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016811
BIST
14:092.339
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 22,51
|Açılış
|: 2.329
|
|Önceki Kapanış
|: 2.316
|
2.342
En Düşük
2.329
14:0914,7592
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0533
|Açılış
|: 14,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7430
|
14,7609
En Düşük
14,7005
14:0916,1065
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0731
|Açılış
|: 16,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1000
|
16,1450
En Düşük
16,0138
14:09913,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 2,47
|Açılış
|: 913,11
|
|Önceki Kapanış
|: 910,65
|
914,81
En Düşük
908,13
BIST En Aktif Hisseler14:07
|KLKIM
|20,50
|135.361.618
|% 10,01
|
|NATEN
|57,75
|56.990.711
|% 10,00
|
|CASA
|121,20
|1.044.623
|% 9,98
|
|KONKA
|16,59
|107.406.495
|% 9,94
|
|PAGYO
|12,39
|1.459.471
|% 9,94
|
|GZNMI
|38,76
|19.112.041
|% -7,18
|
|SANEL
|5,51
|922.784
|% -5,81
|
|IDEAS
|24,62
|57.730.125
|% -3,22
|
|UFUK
|17,59
|90.715
|% -3,19
|
|EKIZ
|6,50
|72.315
|% -2,69
|
|KRDMD
|15,71
|1.188.617.022
|% 1,55
|
|ASELS
|26,08
|1.105.872.728
|% 2,11
|
|THYAO
|34,70
|1.003.915.415
|% 0,23
|
|GARAN
|12,50
|835.464.372
|% 0,73
|
|AKBNK
|7,89
|828.879.396
|% 2,60
|
|ODAS
|2,07
|494.207.755
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,26
|767.786.155
|% 2,16
|
|AKBNK
|7,89
|828.879.396
|% 2,60
|
|CEMAS
|1,28
|123.746.164
|% 0,79
|
|VAKBN
|3,77
|307.095.477
|% 1,62
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7554
|14,7631
|% 0,39
|
|Euro
|16,0906
|16,0992
|% 0,41
|
|Sterlin
|19,2348
|19,3312
|% 0,35
|
|Frank
|15,7495
|15,8444
|% 0,32
|
|Riyal
|3,9224
|3,9420
|% 0,32
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.927
|1,43
|
|Altın Gr.
|914
|914
|3,44
|
|Cumhuriyet
|6.064
|6.156
|-2,00
|
|Tam
|6.034
|6.184
|-4,98
|
|Yarım
|2.916
|2.991
|-2,41
|
|Çeyrek
|1.463
|1.496
|-1,21
|
|Gümüş.Ons
|24,37
|24,40
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,56
|11,57
|-0,01
|
|B. Petrol
|102
|102
|1,40
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Seans Raporu
14:07
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14:22XU100
Endeks 2, 338 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 91 üstünde . İşlem hacmi 18, 755.00 milyon TL de
-
14:22ACSEL
Yüzde 9.01 oranında artışla 38.22 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 384, 817 adet işlem
-
14:21ARSAN
Yüzde 4.62 oranında artışla 4.08 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 750, 054 adet işlem
-
14:20KLKIM
Yüzde 7.50 oranında artışla 20.50 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 746, 344 adet işlem
-
14:19FORMT
Yüzde 6.82 oranında artışla 1.41 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 032, 665 adet işlem