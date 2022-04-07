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***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

07.04.2022 11:14
***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
MGI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.01.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
31.03.2022
Tescil Tarihi
06.04.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
06.04.2022-10533
Açıklamalar

         Şirketimizin 31.03.2022 tarihli 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında MGI Bağımsız Denetim A.Ş. 2022 yılı için Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu olarak seçilmiş, 06.04.2022  tarih ve 10533  No'lu Ticaret Sicil Gazetesinde  tescil ve ilan olmuştur.
 
Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunarız.
 
Saygılarımızla, 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016811


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