***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
30.03.2023 17:29
***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
MGİ BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
30.03.2023
Tescil Tarihi
,
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
,
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz 03.03.2023 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.
Denetimden Sorumlu Komitenin 02.03.2023 tarihli tavsiye kararıyla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2023 faaliyet yılı hesap ve işlemlerinin, finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Ortaklığın, bağımsız denetim şirketi MGI Bağımsız Denetim A.Ş.'den 2023 yılında bağımsız denetim hizmeti alınması için 30.03.2023 tarihinde yapılacak 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Genel Kurul'un onayına sunulmasına, şeklindeki Yönetim Kurulunun önerisi Genel Kurul'da oy birliği ile kabul edilmiştir.
Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129828
BIST
18:054.896
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -47,11
|Açılış
|: 4.926
|
|Önceki Kapanış
|: 4.943
|
5.000
En Düşük
4.881
18:0519,1692
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0491
|Açılış
|: 19,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3900
|
19,2148
En Düşük
19,1200
18:0520,9670
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,2085
|Açılış
|: 21,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 21,0100
|
21,0108
En Düşük
20,7260
18:051.219,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 10,38
|Açılış
|: 1.219,06
|
|Önceki Kapanış
|: 1.208,68
|
1.220,01
En Düşük
1.203,94
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EKSUN
|78,65
|9.784.453
|% 10,00
|
|MAKIM
|20,90
|96.908.317
|% 10,00
|
|ELITE
|31,02
|23.433.188
|% 10,00
|
|UZERB
|201,30
|1.813.512
|% 10,00
|
|BVSAN
|73,20
|602.359.594
|% 9,99
|
|DGGYO
|47,70
|313.271.216
|% -10,00
|
|PAMEL
|229,30
|123.824.213
|% -9,97
|
|KRSTL
|8,96
|85.548.378
|% -8,94
|
|LIDFA
|5,60
|118.267.031
|% -7,13
|
|AKFYE
|19,00
|5.948.876.557
|% -6,59
|
|AKFYE
|19,00
|5.948.876.557
|% -6,59
|
|ISCTR
|13,52
|3.595.619.975
|% 0,07
|
|ASTOR
|53,60
|2.991.408.025
|% -0,46
|
|THYAO
|121,90
|2.833.548.030
|% -2,17
|
|EREGL
|35,92
|2.695.624.973
|% -1,10
|
|AKFYE
|19,00
|5.948.876.557
|% -6,59
|
|ISCTR
|13,52
|3.595.619.975
|% 0,07
|
|SKBNK
|2,34
|473.403.071
|% 6,36
|
|YKBNK
|9,91
|1.996.103.050
|% -1,59
|
|ALBRK
|2,81
|498.472.578
|% 5,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1642
|19,1692
|% 0,26
|
|Euro
|20,9292
|20,9670
|% 1,00
|
|Sterlin
|23,6404
|23,7589
|% 0,61
|
|Frank
|20,8800
|21,0058
|% 0,62
|
|Riyal
|5,0904
|5,1160
|% 0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.979
|1.979
|13,97
|
|Altın Gr.
|1.218
|1.218
|9,13
|
|Cumhuriyet
|8.158
|8.282
|1,00
|
|Tam
|8.201
|8.300
|24,00
|
|Yarım
|4.021
|4.061
|11,00
|
|Çeyrek
|2.010
|2.031
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,77
|23,80
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|14,63
|14,65
|0,29
|
|B. Petrol
|78,66
|78,66
|1,07
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59KRSTL
Yüzde -6.81 oranında düşüşle 9.17 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 508, 132 adet işlem
-
17:58LIDFA
Yüzde -6.14 oranında düşüşle 5.66 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 298, 047 adet işlem
-
17:57KRSTL
Yüzde -7.52 oranında düşüşle 9.10 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 438, 876 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 4, 884 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 19 altında . İşlem hacmi 47, 296.00 milyon TL de
-
17:55MIPAZ
Yüzde -4.80 oranında düşüşle 8.52 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 223, 451 adet işlem