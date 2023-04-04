***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.03.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıMGİ BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2023 - 31.12.2023Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi30.03.2023Tescil Tarihi04.04.2023Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su04.04.2023 Tarih ve 10804 sayıAçıklamalarŞirketimizin 30.03.2023 tarihli 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında MGI Bağımsız Denetim A.Ş. 2023 yılı için Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu olarak seçilmiş, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 04.04.2023 tarihinde tescil edilmiş, 10804 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan olmuştur.Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131614BIST