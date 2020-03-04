***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Değerleme Raporu









***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşLotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiGayrimenkul DeğerlemeRapor TarihiŞubat 2020AçıklamalarLotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından düzenlenen değerleme raporlarına göre, Şirketimizin Bakırköy İliçesi Osmaniye Mahallesinde bulunan taşınmazdaki yapılar için 11.300.000 TL ve 51.383 m2 yüzölçümlü arsasının maksimum %45 Düzenleme Ortaklık Payı (DOP) uygulanması ihtimalinde, kalan 28.260,65 m2'lik kısmı için 250.400.000 TL olmak üzere toplam değerinin 261.700.000 TL, Kırklareli-Lüleburgaz-Durak Mahallesinde bulunan arsalarının değeri 4.705.000 TL, Lüleburgaz Fabrika Binası ve Arsasının değeri ise 201.700.000 TL olarak tespit edilmiştir.Kamuoyu ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824308BIST