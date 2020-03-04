***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Değerleme Raporu
04.03.2020 18:32
***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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,
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Lotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Gayrimenkul Değerleme
Rapor Tarihi
Şubat 2020
Açıklamalar
Lotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından düzenlenen değerleme raporlarına göre, Şirketimizin Bakırköy İliçesi Osmaniye Mahallesinde bulunan taşınmazdaki yapılar için 11.300.000 TL ve 51.383 m2 yüzölçümlü arsasının maksimum %45 Düzenleme Ortaklık Payı (DOP) uygulanması ihtimalinde, kalan 28.260,65 m2'lik kısmı için 250.400.000 TL olmak üzere toplam değerinin 261.700.000 TL, Kırklareli-Lüleburgaz-Durak Mahallesinde bulunan arsalarının değeri 4.705.000 TL, Lüleburgaz Fabrika Binası ve Arsasının değeri ise 201.700.000 TL olarak tespit edilmiştir.
Kamuoyu ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824308
BIST
18:05110.785
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -421,89
|Açılış
|: 110.959
|
|Önceki Kapanış
|: 111.207
|
112.899
En Düşük
110.678
18:056,0828
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0208
|Açılış
|: 6,0980
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1470
|
6,1430
En Düşük
6,0637
18:056,7672
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -0,0587
|Açılış
|: 6,7680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8270
|
6,8556
En Düşük
6,7547
18:05321,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,32
|Açılış
|: 321,19
|
|Önceki Kapanış
|: 320,88
|
324,66
En Düşük
319,79
BIST En Aktif Hisseler
|GARFA
|5,01
|24.583.513
|% 19,86
|
|YKGYO
|3,33
|53.537.814
|% 19,78
|
|OZBAL
|2,07
|18.631.140
|% 15,00
|
|OYAYO
|5,88
|3.826.004
|% 14,84
|
|KSTUR
|30,60
|77.405
|% 9,99
|
|UZERB
|1,93
|42.042
|% -9,81
|
|SAMAT
|2,15
|9.723.676
|% -9,28
|
|EGCEY
|0,51
|100.831
|% -8,93
|
|EGCYH
|0,34
|193.475
|% -8,11
|
|PGSUS
|51,70
|142.492.329
|% -7,76
|
|ASELS
|29,78
|1.785.864.600
|% -2,30
|
|THYAO
|11,75
|1.122.045.223
|% -3,85
|
|GARAN
|10,36
|655.580.982
|% 1,67
|
|KARSN
|1,93
|601.936.011
|% 1,58
|
|HALKB
|6,27
|438.234.376
|% -3,39
|
|KARSN
|1,93
|601.936.011
|% 1,58
|
|ODAS
|2,10
|380.253.538
|% -3,67
|
|EKGYO
|1,47
|231.390.425
|% -1,34
|
|YKBNK
|2,56
|371.896.300
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,32
|185.583.685
|% -4,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7642
|7,8031
|% -0,36
|
|Frank
|6,3372
|6,3753
|% -0,36
|
|Riyal
|1,6160
|1,6241
|% -0,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.640
|1.640
|4,33
|
|Altın Gr.
|321
|321
|0,37
|
|Cumhuriyet
|2.131
|2.163
|30,00
|
|Tam
|2.121
|2.174
|30,98
|
|Yarım
|1.025
|1.052
|14,98
|
|Çeyrek
|514
|526
|7,49
|
|Gümüş.Ons
|17,12
|17,15
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|-0,01
|
|B. Petrol
|52,12
|52,12
|0,26
|
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