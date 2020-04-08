***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
08.04.2020 15:25
***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.01.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim kurulunun 19.12.2019 tarihli kararıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan 23.12.2019 tarih ve 31828 kayıt numaralı başvuru neticesi Kurul tarafından yazılı olarak onaylanan ve 23.01.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda tadil metni tarafımızca yayınlanan şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. ve 23. maddelerinin yeni şeklinin kabul edilmesine oy çokluğu ile Genel Kurulda karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836462
BIST
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361,43
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|RTALB
|5,39
|1.091.976
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|DOKTA
|18,70
|890.728
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|GLRYH
|2,53
|1.305.280
|% 10,00
|
|KONYA
|206,10
|24.114.113
|% 9,98
|
|DOCO
|316,40
|41.257.049
|% 9,98
|
|TDGYO
|2,82
|2.501.504
|% -9,90
|
|UZERB
|2,42
|73.900
|% -9,70
|
|EGCYO
|0,30
|80.261
|% -9,09
|
|HALKS
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|EGCEY
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|PGSUS
|42,52
|882.670.285
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|
|ASELS
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|
|THYAO
|9,56
|701.183.631
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|SASA
|9,05
|579.001.638
|% 1,23
|
|GARAN
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|544.319.788
|% 0,64
|
|GSRAY
|2,37
|342.991.689
|% 1,28
|
|ISFIN
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|302.735.319
|% 3,05
|
|IHLGM
|1,03
|99.021.548
|% 0,00
|
|TSPOR
|3,50
|315.941.491
|% 3,86
|
|YKBNK
|1,88
|161.500.060
|% -0,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3776
|8,4196
|% 0,69
|
|Frank
|6,9674
|7,0094
|% 0,28
|
|Riyal
|1,7982
|1,8072
|% 0,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.655
|1.655
|7,46
|
|Altın Gr.
|361
|361
|2,24
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
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|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
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|3,61
|
|Gümüş.Ons
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|15,10
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