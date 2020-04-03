***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi
03.04.2020 14:02
***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bildirime Konu Durumun Niteliği
Üretime Verilen aranın uzatılması
Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi
Lüleburgaz fabrikamızdaki üretim ile İstanbul Merkezdeki idari faaliyetler.
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeni
COVİD-19 Salgını ve Avrupa pazarındaki sipariş erteleme talepleri,
Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi
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Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi
06.04.2020-11.04.2020
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi
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Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi
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Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı
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İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı
İş akdi feshi öngörülmemektedir.
Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Toplamı
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Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler
Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Bilim Kurulu'nun önerileri,
Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylar
Ülke çapında, salgın hastalık riskinin kontrol altına alınması,
Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih
Gerek görüldüğünde sürenin uzatılabileceği kaydıyla şimdilik 11.04.2020
Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği
Şirketin süreklililği ile ilgili herhangi bir etki beklenmemektedir.
Açıklamalar
Coronavirüs (COVİD-19) yoluyla yayılan bulaşıcı hastalıkla mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Bilim Kurulu'nun önerileri ve COVİD-19 salgınının yayılmasının önlenmesi için birincil önceliğimiz olan Personel Sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması cihetiyle Sağlık Bakanlığı'nın talimatları doğrultusunda sosyal temasın asgariye indirilmesi amacıyla ve ana ihracat merkezimiz olan Avrupa pazarındaki müşterilerimizden gelen sipariş erteleme taleplerini de göz önüne alarak Kırklareli ili Lüleburgaz ilçesindeki fabrikamızda ve İstanbul ili Bakırköy ilçesindeki şirket genel merkezimizde bulunan tüm personelimizin 30.03.2020-04.04.2020 tarihleri arasında çalışmalarına ara verilmesine karar verilmişti.
Tüm dünyayı etkisi altına alan salgın riskinin devam etmesi nedeniyle bu kez de çalışmalara verilen aranın 06.04.2020-11.04.2020 tarihleri arasında bir hafta daha uzatılmasına karar verilmiştir.
Yatırımcılarımızın ve şirketimizin ortak menfaatleri gereği şirketimiz ile ilgili tüm gelişmeler KAP üzerinden siz yatırımcılarımız ve kamuoyu ile ayrıca paylaşılmaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834578
BIST