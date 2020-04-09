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***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi

09.04.2020 15:35
GÜNCEL HABERLER



***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )

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Türkçe
Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.04.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bildirime Konu Durumun Niteliği
14.04.2020 Salı günü itibariyle kısa çalışma uygulamasına başlanacaktır.
Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi
-
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeni
CAVİD-19 Salgını ve Avrupa pazarındaki sipariş erteleme taleplerinin açılıcağı beklentisi,
Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi
-
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi
-
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi
-
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi
-
Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı
-
İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı
İş akdi feshi öngörülmemektedir.
Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Toplamı
-
Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler
Resmi kurumların duyurmuş olduğu (3 boyutlu maske, dezenfektan, şirkete giren herkesin ateş ölçümü gibi) tüm tedbirler alınmıştır.
Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylar
-
Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih
14.04.2020
Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği
Şirketin sürekliliği ile ilgili herhangi bir etki beklenmemektedir.
Açıklamalar

             Coronavirüs (COVİD-19) yoluyla yayılan bulaşıcı hastalıkla mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Bilim Kurulu'nun önerileri ve COVİD-19 salgınının yayılmasının önlenmesi için birincil önceliğimiz olan iş güvenliğinin sağlanması cihetiyle Sağlık Bakanlığı'nın talimatları doğrultusunda sosyal temasın asgariye indirilmesi amacıyla ve ana ihracat merkezimiz olan Avrupa pazarındaki müşterilerimizden gelen sipariş erteleme taleplerini de göz önüne alarak Kırklareli ili Lüleburgaz ilçesindeki fabrikamızda ve İstanbul ili Bakırköy ilçesindeki şirket genel merkezimizde bulunan tüm personelimizin 30.03.2020-11.04.2020 tarihleri arasında çalışmalarına ara verilmişti.
 
Fabrikamızda 14.04.2020 Salı günü itibariyle kısa çalışma uygulaması ile üretime başlanacaktır.
 
Yatırımcılarımızın ve şirketimizin ortak menfaatleri gereği şirketimiz ile ilgili tüm gelişmeler KAP üzerinden siz yatırımcılarımız ve kamuoyu ile ayrıca paylaşılmaktadır.
 
Saygılarımızla





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836918


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