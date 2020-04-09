***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi









***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale GelmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.04.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBildirime Konu Durumun Niteliği14.04.2020 Salı günü itibariyle kısa çalışma uygulamasına başlanacaktır.Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında BilgiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin NedeniCAVİD-19 Salgını ve Avrupa pazarındaki sipariş erteleme taleplerinin açılıcağı beklentisi,Varsa Yetkili Organ Karar TarihiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik TarihiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine EtkisiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına EtkisiKısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payıİş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısıİş akdi feshi öngörülmemektedir.Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının ToplamıŞirket Yönetimince Alınan TedbirlerResmi kurumların duyurmuş olduğu (3 boyutlu maske, dezenfektan, şirkete giren herkesin ateş ölçümü gibi) tüm tedbirler alınmıştır.Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken OlaylarYeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih14.04.2020Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl EtkileneceğiŞirketin sürekliliği ile ilgili herhangi bir etki beklenmemektedir.AçıklamalarCoronavirüs (COVİD-19) yoluyla yayılan bulaşıcı hastalıkla mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Bilim Kurulu'nun önerileri ve COVİD-19 salgınının yayılmasının önlenmesi için birincil önceliğimiz olan iş güvenliğinin sağlanması cihetiyle Sağlık Bakanlığı'nın talimatları doğrultusunda sosyal temasın asgariye indirilmesi amacıyla ve ana ihracat merkezimiz olan Avrupa pazarındaki müşterilerimizden gelen sipariş erteleme taleplerini de göz önüne alarak Kırklareli ili Lüleburgaz ilçesindeki fabrikamızda ve İstanbul ili Bakırköy ilçesindeki şirket genel merkezimizde bulunan tüm personelimizin 30.03.2020-11.04.2020 tarihleri arasında çalışmalarına ara verilmişti.Fabrikamızda 14.04.2020 Salı günü itibariyle kısa çalışma uygulaması ile üretime başlanacaktır.Yatırımcılarımızın ve şirketimizin ortak menfaatleri gereği şirketimiz ile ilgili tüm gelişmeler KAP üzerinden siz yatırımcılarımız ve kamuoyu ile ayrıca paylaşılmaktadır.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836918BIST