***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Finansal Rapor









***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.200.000 71.987.424 -2.101.669 169.880.520 -135.419 3.042.390 152.826.819 7.047.904 427.747.969 -132.332 427.615.637Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-330.602 -330.602 -330.602Düzeltmelerden Sonraki Tutar25.200.000 71.987.424 -2.101.669 169.880.520 -135.419 3.042.390 152.496.217 7.047.904 427.417.367 -132.332 427.285.035Transferler7.047.904 -7.047.904Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)27 -1.427.678 12.059.356 135.419 15.103.766 25.870.863 -57.282 25.813.581Dönem Sonu Bakiyeler25.200.000 71.987.424 -3.529.347 181.939.876 3.042.390 159.544.121 15.103.766 453.288.230 -189.614 453.098.616Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.200.000 71.987.424 -3.529.347 181.939.876 3.042.390 159.544.121 15.103.766 453.288.230 -189.614 453.098.616Düzeltmelerden Sonraki Tutar25.200.000 71.987.424 -3.529.347 181.939.876 3.042.390 159.544.121 15.103.766 453.288.230 -189.614 453.098.616Transferler27 -42.222.118 922.957 56.402.927 -15.103.766Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)27 -1.628.892 17.714.159 12.102.670 28.187.937 -53.115 28.134.822Sermaye AvansıKar Payları-8.820.000 -8.820.000 -8.820.000Dönem Sonu Bakiyeler25.200.000 29.765.306 -5.158.239 199.654.035 3.965.347 207.127.048 12.102.670 472.656.167 -242.729 472.413.438Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-9.532.197 23.230.276Dönem Karı (Zararı)12.049.489 15.048.000Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)12.049.489 15.048.000Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler22.586.615 28.195.475Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18,19 9.610.651 7.901.027Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-674.901 5.677.358Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 1.107.531 1.375.780Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 -1.782.432 4.301.578Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler4.556.544 4.701.440Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 3.162.580 3.230.782Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22 13.848 26.952Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler22 1.380.116 1.443.706Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler7.416.549 4.417.543Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler33 -386.887 -137.496Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler33 5.293.553 5.564.472Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri10 1.544.792 -2.015.946Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri10 965.091 1.006.513Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler8,33 3.377.685 4.483.735Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-3.000.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler17,31 -3.000.000Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 1.491.905 1.154.421Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler32 -191.818 -140.049İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-38.517.781 -16.414.009Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-50.355.427 -19.369.922İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)10,37 -1.405 82.199İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)10 -50.354.022 -19.452.121Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler3.047.051 -3.270.355İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)11 3.047.051 -3.270.355Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 12.257.573 -41.280.230Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)14 -497.352 -734.925Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-6.950.262 50.811.630İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10,37 60.630 -16.920İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10 -7.010.892 50.828.550Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)12 724.848 472.881Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-437.268 393.265İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)11,37 250 -3.488İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)11 -437.518 396.753Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)9 771.800 -771.800Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)21 945.196 -463.127İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.976.060 -2.201.426Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-3.881.677 26.829.466Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler24 -2.098.371 -1.949.814Vergi İadeleri (Ödemeleri)35 -3.552.149 -1.649.376YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-10.999.551 -18.714.866Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18,19,32 259.415 264.257Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18,19 -11.258.966 -18.979.123FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI33.980.668 1.235.043Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri8 72.989.952 42.748.346Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -25.204.830 -37.826.950Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 1.758.166Ödenen Temettüler27 -8.820.000Ödenen Faiz33 -6.164.159 -2.817.593Alınan Faiz33 -578.461 -868.760YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)13.448.920 5.750.453NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)13.448.920 5.750.453DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 8.403.094 2.652.898DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 21.852.014 8.403.351Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 21.852.014 8.403.351Ticari Alacaklar10 92.273.565 42.060.584İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10,37 25.086 23.681İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 92.248.479 42.036.903Diğer Alacaklar11 3.610.484 7.339.688İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 3.610.484 7.339.688Türev Araçlar771.800Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar9 771.800Stoklar13 93.563.182 104.038.323Peşin Ödenmiş Giderler4.549.251 4.051.899İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler14 4.549.251 4.051.899Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar15 6.887 358Diğer Dönen Varlıklar26 873.176 4.880.641İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar26 873.176 4.880.641ARA TOPLAM216.728.559 171.546.644TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR216.728.559 171.546.644DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar11 1.706.290 1.024.132İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 1.706.290 1.024.132Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 267.548.690 259.843.690Maddi Duran Varlıklar18 234.608.679 223.484.694Kullanım Hakkı Varlıkları18 9.703.496Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 1.920.257 1.211.519Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 1.920.257 1.211.519TOPLAM DURAN VARLIKLAR515.487.412 485.564.035TOPLAM VARLIKLAR732.215.971 657.110.679KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 62.609.855 9.924.413Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 11.201.129 5.301.804Ticari Borçlar10 98.445.853 103.851.323İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10,37 65.929 5.299İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 98.379.924 103.846.024Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 3.348.896 2.624.050Diğer Borçlar11 340.507 737.765İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11,37 251İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 340.256 737.765Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)21 2.015.269 1.070.073Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü35 61.338 1.546.516Kısa Vadeli Karşılıklar22 3.930.067 2.763.063Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar22,24 705.074 932.034Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar22 3.224.993 1.831.029Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler26 70.512 19.668ARA TOPLAM182.023.426 127.838.675TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER182.023.426 127.838.675UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 17.064.134 22.053.744Diğer Borçlar11 156.267 196.278İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar156.267 196.278Uzun Vadeli Karşılıklar13.385.055 10.057.854Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar24 13.385.055 10.057.854Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü35 47.173.651 43.865.512TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER77.779.107 76.173.388TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER259.802.533 204.012.063ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar27 472.656.167 453.288.230Ödenmiş Sermaye25.200.000 25.200.000Sermaye Düzeltme Farkları29.765.306 71.987.424Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)194.495.796 178.410.529Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)194.495.796 178.410.529Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.965.347 3.042.390Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları207.127.048 159.544.121Net Dönem Karı veya Zararı12.102.670 15.103.766Kontrol Gücü Olmayan Paylar-242.729 -189.614TOPLAM ÖZKAYNAKLAR472.413.438 453.098.616TOPLAM KAYNAKLAR732.215.971 657.110.679Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat5,28 425.472.940 366.921.961Satışların Maliyeti5,28 -343.759.165 -291.669.730TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)81.713.775 75.252.231BRÜT KAR (ZARAR)81.713.775 75.252.231Genel Yönetim Giderleri29 -19.595.602 -17.679.403Pazarlama Giderleri29 -31.668.824 -24.621.442Araştırma ve Geliştirme Giderleri29 -10.367.812 -6.866.671Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 39.441.266 63.760.862Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -36.740.984 -61.415.302ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)22.781.819 28.430.275Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 191.818 140.049FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)22.973.637 28.570.324Finansman Gelirleri33 10.026.981 4.131.692Finansman Giderleri33 -19.459.224 -16.499.595SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)13.541.394 16.202.421Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri35 -1.491.905 -1.154.421Dönem Vergi (Gideri) Geliri-2.060.084 -3.195.892Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri568.179 2.041.471SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)12.049.489 15.048.000DÖNEM KARI (ZARARI)12.049.489 15.048.000Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-53.181 -55.766Ana Ortaklık Payları12.102.670 15.103.766Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 36 0,48030000 0,59940000DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar16.085.333 10.630.161Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)18,27 21.997.683 15.073.697Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)24,27 -2.036.032 -1.786.493Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-3.876.318 -2.657.043Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi18,27 -4.283.524 -3.014.342Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi24,27 407.206 357.299Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 135.420Yabancı Para Çevrim Farkları9,27 0 135.420DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)16.085.333 10.765.581TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)27 28.134.822 25.813.581Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-53.115 -57.282Ana Ortaklık Payları28.187.937 25.870.863http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825753BIST