***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Finansal Rapor









***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.200.000 71.987.424 -3.529.347 181.939.876 3.042.390 159.544.121 15.103.766 453.288.230 -189.614 453.098.616Transferler27 15.103.766 -15.103.766Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)27 -302.561 2.170.271 1.867.710 38.798 1.906.508Dönem Karı (Zararı)Dönem Sonu Bakiyeler25.200.000 71.987.424 -3.831.908 181.939.876 3.042.390 174.647.887 2.170.271 455.155.940 -150.816 455.005.124Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.200.000 29.765.306 -5.158.239 199.654.035 3.965.347 207.127.048 12.102.670 472.656.167 -242.729 472.413.438Transferler27 12.102.670 -12.102.670Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)27 -575.787 -1.529.607 -2.105.394 28.310 -2.077.084Dönem Sonu Bakiyeler25.200.000 29.765.306 -5.734.026 199.654.035 3.965.347 219.229.718 -1.529.607 470.550.773 -214.419 470.336.354Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.976.496 -1.948.422Dönem Karı (Zararı)-1.501.363 2.209.319Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-1.501.363 2.209.319Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler12.299.131 4.731.822Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18,19 2.616.349 2.327.675Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-124.948 -145.445Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 1.568.639 -13.705Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 -1.693.587 -131.740Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-62.818 866.227Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 583.842 865.121Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22 79.066 1.106Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler22 -725.726Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler3.639.188 1.413.758Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler33 -8.098 -87.794Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler33 1.019.835 1.633.789Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri10 1.878.324 173.039Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri10 749.127 -305.276Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler8,33 7.029.953 -289.178Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 -814.230 565.407Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler32 15.637 -6.622İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-7.951.050 -6.647.383Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler16.804.557 -14.751.351İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)10,37 25.085İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)10 16.779.472 -14.751.351Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.097.103 1.409.849İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)11 1.097.103 1.409.849Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 -9.360.338 8.690.498Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)14 314.117 1.049.426Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-15.537.395 -1.913.756İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10,37 -65.929 -1.076İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10 -15.471.466 -1.912.680Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)12 -299.118 -233.328Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-11.515 -148.644İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)11 -11.515 -148.644Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)21 54.868 67.415İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.013.329 -817.492Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları2.846.718 293.758Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler24 -808.443 -692.197Vergi İadeleri (Ödemeleri)35 -61.779 -1.549.983YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.412.868 -2.755.969Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18,19,32 31.069 11.342Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18,19 -1.443.937 -2.767.311FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.301.216 -1.837.405Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri8 10.000.000 17.298.502Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -8.909.485 -17.721.892Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 1.049.092Ödenen Faiz33 -2.699.537 -1.807.085Alınan Faiz33 -741.286 393.070YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-737.588 -6.541.796NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-737.588 -6.541.796DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 21.851.757 8.403.094DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 21.114.169 1.861.298Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 21.114.169 21.852.014Ticari Alacaklar10 74.649.501 92.273.565İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10,37 25.086İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 74.649.501 92.248.479Diğer Alacaklar11 2.248.925 3.610.484İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 2.248.925 3.610.484Stoklar13 104.617.107 93.563.182Peşin Ödenmiş Giderler14 4.235.134 4.549.251İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler4.235.134 4.549.251Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar15 441 6.887Diğer Dönen Varlıklar26 1.854.524 873.176ARA TOPLAM208.719.801 216.728.559TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR208.719.801 216.728.559DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar11 1.970.742 1.706.290İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 1.970.742 1.706.290Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 267.548.690 267.548.690Maddi Duran Varlıklar18 234.022.708 234.608.679Kullanım Hakkı Varlıkları18 9.277.837 9.703.496Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.924.883 1.920.257Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 1.924.883 1.920.257TOPLAM DURAN VARLIKLAR514.744.860 515.487.412TOPLAM VARLIKLAR723.464.661 732.215.971KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 69.176.398 62.007.522Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 12.749.688 11.803.462Ticari Borçlar10 84.786.782 98.445.853İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10,37 65.929İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 84.786.782 98.379.924Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 3.049.782 3.348.896Diğer Borçlar11 334.992 340.507İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11,37 251 251İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 334.741 340.256Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)21 2.070.137 2.015.269Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü35 3.193 61.338Kısa Vadeli Karşılıklar22 2.920.931 3.930.067Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar22,24 342.598 705.074Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar22 2.578.333 3.224.993Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler26 231.000 70.512ARA TOPLAM175.322.903 182.023.426TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER175.322.903 182.023.426UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 17.200.259 17.064.134Diğer Borçlar11 150.266 156.267İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 150.266 156.267Uzun Vadeli Karşılıklar14.242.581 13.385.055Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar24 14.242.581 13.385.055Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü35 46.212.298 47.173.651TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER77.805.404 77.779.107TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER253.128.307 259.802.533ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar27 470.550.773 472.656.167Ödenmiş Sermaye25.200.000 25.200.000Sermaye Düzeltme Farkları29.765.306 29.765.306Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)193.920.009 194.495.796Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.965.347 3.965.347Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları219.229.718 207.127.048Net Dönem Karı veya Zararı-1.529.607 12.102.670Kontrol Gücü Olmayan Paylar-214.419 -242.729TOPLAM ÖZKAYNAKLAR470.336.354 472.413.438TOPLAM KAYNAKLAR723.464.661 732.215.971Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat5,28 89.434.787 103.104.895Satışların Maliyeti5,28 -72.645.974 -84.287.025TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)16.788.813 18.817.870BRÜT KAR (ZARAR)16.788.813 18.817.870Genel Yönetim Giderleri29 -4.728.189 -4.462.035Pazarlama Giderleri29 -6.248.528 -7.535.976Araştırma ve Geliştirme Giderleri29 -2.969.259 -2.071.048Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 19.049.134 15.387.581Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -18.713.148 -14.803.532ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.178.823 5.332.860Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 6.622Yatırım Faaliyetlerinden Giderler32 -15.637FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)3.163.186 5.339.482Finansman Gelirleri33 4.726.068 3.545.460Finansman Giderleri33 -10.204.847 -6.110.216SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-2.315.593 2.774.726Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri35 814.230 -565.407Dönem Vergi (Gideri) Geliri-3.193 -517.605Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri817.423 -47.802SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-1.501.363 2.209.319DÖNEM KARI (ZARARI)-1.501.363 2.209.319Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar28.244 39.048Ana Ortaklık Payları-1.529.607 2.170.271Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 36 -0,06070000 0,08610000DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-575.721 -302.811Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)24,27 -719.651 -378.513Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler143.930 75.702Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi143.930 75.702Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-575.721 -302.811TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-2.077.084 1.906.508Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar28.310 37.533Ana Ortaklık Payları-2.105.394 1.868.975http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846327BIST