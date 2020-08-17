***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Finansal Rapor









***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.200.000 71.987.424 -3.529.347 181.939.876 3.042.390 159.544.121 15.103.766 453.288.230 -189.614 453.098.616Diğer Düzeltmeler-42.222.118 42.222.118Transferler27 922.957 14.180.809 -15.103.766Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-839.981 5.246.545 4.406.564 -13.004 4.393.560Kar Payları-8.820.000 -8.820.000 -8.820.000Dönem Sonu Bakiyeler25.200.000 29.765.306 -4.369.328 181.939.876 3.965.347 207.127.048 5.246.545 448.874.794 -202.618 448.672.176Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.200.000 29.765.306 -5.158.239 199.654.035 3.965.347 207.127.048 12.102.670 472.656.167 -242.729 472.413.438Transferler27 485.138 11.617.532 -12.102.670Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)27 -642.283 -5.825.669 -6.467.952 11.667 -6.456.285Dönem Sonu Bakiyeler25.200.000 29.765.306 -5.800.522 199.654.035 4.450.485 218.744.580 -5.825.669 466.188.215 -231.062 465.957.153Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI14.928.893 -674.846Dönem Karı (Zararı)-5.562.231 5.233.347Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-5.562.231 5.233.347Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler18.124.911 14.595.813Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18,19 5.534.063 4.792.784Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-3.020.275 -710.460Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 -2.048.903 480.863Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 -971.372 -1.191.323Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler240.363 4.342.739Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 1.683.967 3.271.289Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22 79.066 13.848Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler22 -1.522.670 1.057.602Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler4.555.484 4.236.476Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler33 -45.837 -122.258Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler33 1.715.517 3.517.410Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri10 2.076.211 358.195Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri10 809.593 483.129Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler8,33 13.079.531 648.526Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 -2.246.213 1.287.167Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler32 -18.042 -1.419İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler3.248.258 -17.329.224Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler36.079.771 -14.035.096İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)10,37 25.085 -1.406İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)10 36.054.686 -14.033.690Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.291.402 1.341.050İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)11 -1.291.402 1.341.050Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)9 771.800Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 552.533 11.483.670Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)14 528.640 157.244Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-37.434.444 -22.286.983İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10,37 -65.930 70.237İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10 -37.368.514 -22.357.220Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)12 1.825.077 553.833Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler481.317 -470.529İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)11,37 104.540 250İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)11 376.777 -470.779Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)21 1.245.830 910.270İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.260.936 4.245.517Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları15.810.938 2.499.936Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler24 -808.443 -1.152.839Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler35 -73.602 -2.021.943YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.757.115 -5.550.103Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18,19,32 62.365 85.994Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18,19 -2.819.480 -5.636.097FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-4.652.686 1.184.511Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri8 43.454.895 28.746.067Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -43.201.624 -12.539.197Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -350.216 1.645.407Ödenen Temettüler2 -8.820.000Ödenen Faiz33 -3.791.728 -7.486.895Alınan Faiz33 -764.013 -360.871YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7.519.092 -5.040.438NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7.519.092 -5.040.438DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 21.851.757 8.403.094DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 29.370.849 3.362.656Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 29.370.849 21.852.014Ticari Alacaklar10 59.052.294 92.273.565İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10,37 25.086İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 59.052.294 92.248.479Diğer Alacaklar11 4.608.102 3.610.484İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 4.608.102 3.610.484Stoklar13 94.097.677 93.563.182Peşin Ödenmiş Giderler14 4.020.611 4.549.251İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler4.020.611 4.549.251Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar15 12.264 6.887Diğer Dönen Varlıklar26 827.164 873.176ARA TOPLAM191.988.961 216.728.559TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR191.988.961 216.728.559DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar11 2.000.070 1.706.290İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 2.000.070 1.706.290Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 267.548.690 267.548.690Maddi Duran Varlıklar18 232.801.815 234.608.679Kullanım Hakkı Varlıkları18 9.162.748 9.703.496Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.032.477 1.920.257Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 2.032.477 1.920.257TOPLAM DURAN VARLIKLAR513.545.800 515.487.412TOPLAM VARLIKLAR705.534.761 732.215.971KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 65.707.191 62.007.522Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 13.567.651 11.803.462Ticari Borçlar10 63.526.145 98.445.853İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10,37 65.929İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 63.526.145 98.379.924Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 5.173.972 3.348.896Diğer Borçlar11 823.724 340.507İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11,37 104.791 251İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 718.933 340.256Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)21 3.261.099 2.015.269Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü35 61.338Kısa Vadeli Karşılıklar22 2.267.274 3.930.067Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar22,24 485.885 705.074Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar22 1.781.389 3.224.993Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler26 70.512ARA TOPLAM154.327.056 182.023.426TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER154.327.056 182.023.426UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 25.117.794 17.064.134Diğer Borçlar11 154.366 156.267İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar154.366 156.267Uzun Vadeli Karşılıklar15.282.539 13.385.055Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar24 15.282.539 13.385.055Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü35 44.695.853 47.173.651TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER85.250.552 77.779.107TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER239.577.608 259.802.533ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar27 466.188.215 472.656.167Ödenmiş Sermaye25.200.000 25.200.000Sermaye Düzeltme Farkları29.765.306 29.765.306Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)193.853.513 194.495.796Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler4.450.485 3.965.347Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları218.744.580 207.127.048Net Dönem Karı veya Zararı-5.825.669 12.102.670Kontrol Gücü Olmayan Paylar-231.062 -242.729TOPLAM ÖZKAYNAKLAR465.957.153 472.413.438TOPLAM KAYNAKLAR705.534.761 732.215.971Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat5,28 136.215.083 203.192.396 46.780.296 100.087.501Satışların Maliyeti5,28 -110.042.732 -162.121.981 -37.396.759 -77.834.956TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)26.172.351 41.070.415 9.383.537 22.252.545BRÜT KAR (ZARAR)26.172.351 41.070.415 9.383.537 22.252.545Genel Yönetim Giderleri29 -8.218.418 -9.826.156 -3.490.228 -5.364.121Pazarlama Giderleri29 -9.454.153 -14.143.669 -3.205.625 -6.756.778Araştırma ve Geliştirme Giderleri29 -5.019.767 -4.105.574 -2.050.508 -2.034.526Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 22.311.499 21.521.076 3.262.365 6.282.580Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -21.923.509 -24.566.348 -3.210.361 -9.762.816ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.868.003 9.949.744 689.180 4.616.884Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 1.419 -5.203Yatırım Faaliyetlerinden Giderler32 -58.495 -42.858FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)3.809.508 9.951.163 646.322 4.611.681Finansman Gelirleri33 6.675.171 4.054.857 1.949.103 509.397Finansman Giderleri33 -18.615.991 -7.485.506 -8.411.144 -1.375.293SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-8.131.312 6.520.514 -5.815.719 3.745.785Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri35 2.317.244 -1.287.167 1.503.014 -721.760Dönem Vergi (Gideri) Geliri-1.738.935 3.193 -1.221.330Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri2.317.244 451.768 1.499.821 499.570SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-5.814.068 5.233.347 -4.312.705 3.024.025DÖNEM KARI (ZARARI)-5.814.068 5.233.347 -4.312.705 3.024.025Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar11.601 -13.198 -16.643 -52.247Ana Ortaklık Payları-5.825.669 5.246.545 -4.296.062 3.076.272Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 36 -0,23120000 0,20820000 -0,17050000 0,12210000DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-642.217 -839.787 -66.496 -536.977Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)24,27 -802.771 -1.049.734 -83.120 -671.221Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler160.554 209.947 16.624 134.244Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi160.554 209.947 16.624 134.244Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-642.217 -839.787 -66.496 -536.977TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)27 -6.456.285 4.393.560 -4.379.201 2.487.048Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar11.667 -13.004 -16.643 -50.537Ana Ortaklık Payları-6.467.952 4.406.564 -4.362.558 2.537.585http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869459BIST