***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Finansal Rapor
06.11.2020 18:11
***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
25.200.000 71.987.424 -3.529.347 181.939.876 3.042.390 159.544.121 15.103.766 453.288.230 -189.614 453.098.616
Diğer Düzeltmeler
-42.222.118 42.222.118
Transferler
27 922.957 14.180.809 15.103.766
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.245.627 8.028.198 6.782.571 -30.068 6.752.503
Kar Payları
-8.820.000 -8.820.000 -8.820.000
Dönem Sonu Bakiyeler
25.200.000 29.765.306 -4.774.974 181.939.876 3.965.347 207.127.048 8.028.198 451.250.801 -219.682 451.031.119
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
25.200.000 29.765.306 -5.158.239 199.654.035 3.965.347 207.127.048 12.102.670 472.656.167 -242.729 472.413.438
Transferler
27 485.138 11.617.532 -12.102.670
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -258.294 -8.162.642 -8.420.936 176.850 -8.244.086
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Dönem Sonu Bakiyeler
25.200.000 29.765.306 -5.416.533 199.654.035 4.450.485 218.744.580 -8.162.642 464.235.231 -65.879 464.169.352
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
18.832.081 2.835.740
Dönem Karı (Zararı)
-7.985.860 7.998.419
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-7.985.860 7.998.419
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
37.191.322 15.685.152
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18,19 8.110.970 6.615.586
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-3.149.254 -964.965
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 -2.302.351 226.358
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 -846.903 -1.191.323
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.181.210 3.543.825
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 2.646.201 2.841.000
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 79.066 13.848
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 -544.057 688.977
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
4.960.889 5.783.317
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
33 -181.118 -314.489
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 2.403.416 4.959.511
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 1.746.574 660.878
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 992.017 477.417
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
8, 33 28.239.538 -842.641
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 -3.344.915 1.551.449
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
32 192.884 -1.419
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-9.239.169 -16.012.738
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
18.232.574 -29.656.599
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10, 37 25.086 -1.535
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 18.207.488 -29.655.064
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.814.141 2.470.029
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11, 37 2.471.623
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 -1.814.141 -1.594
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
9 771.800
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -12.523.789 10.051.447
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
14 1.572.426 1.269.268
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-19.846.566 -5.453.438
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10, 37 -65.929 -5.299
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -19.780.637 -5.448.139
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 2.567.190 2.032.445
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
502.277 -441.814
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11,37 250
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 502.277 -442.064
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
21 1.533.886 1.331.214
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
536.974 1.612.910
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
19.966.293 7.670.833
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -1.040.320 -1.541.608
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -93.892 -3.293.485
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.148.880 -6.333.638
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18, 19, 32 -148.559 85.994
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18,19 -6.000.321 -6.419.632
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-14.120.607 16.193.201
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 66.840.554 45.481.660
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -74.379.041 -16.763.988
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -495.170 1.642.797
Ödenen Temettüler
2 -8.820.000
Ödenen Faiz
33 -5.275.794 -5.184.340
Alınan Faiz
33 -811.156 -162.928
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.437.406 12.695.303
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.437.406 12.695.303
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 21.851.757 8.403.094
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 20.414.351 21.098.397
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 20.414.351 21.852.014
Ticari Alacaklar
10 77.335.364 92.273.565
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,37 25.086
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 77.335.364 92.248.479
Diğer Alacaklar
11 5.123.617 3.610.484
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 5.123.617 3.610.484
Stoklar
13 106.933.874 93.563.182
Peşin Ödenmiş Giderler
14 2.976.825 4.549.251
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.976.825 4.549.251
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 29.361 6.887
Diğer Dönen Varlıklar
26 1.269.958 873.176
ARA TOPLAM
214.083.350 216.728.559
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
214.083.350 216.728.559
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
11 2.007.295 1.706.290
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 2.007.295 1.706.290
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 267.548.690 267.548.690
Maddi Duran Varlıklar
18 233.547.290 234.608.679
Kullanım Hakkı Varlıkları
18 8.631.499 9.703.496
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.164.919 1.920.257
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 2.164.919 1.920.257
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
513.899.693 515.487.412
TOPLAM VARLIKLAR
727.983.043 732.215.971
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 49.936.775 62.007.522
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 15.848.928 11.803.462
Ticari Borçlar
10 80.345.861 98.445.853
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10, 37 65.929
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 80.345.861 98.379.924
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 5.916.087 3.348.896
Diğer Borçlar
11 832.264 340.507
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11, 37 251 251
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 832.013 340.256
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
21 3.549.155 2.015.269
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 4.249 61.338
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 3.266.163 3.930.067
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22, 24 506.161 705.074
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 2.760.002 3.224.993
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 70.512
ARA TOPLAM
159.699.482 182.023.426
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
159.699.482 182.023.426
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 44.678.053 17.064.134
Diğer Borçlar
11 166.785 156.267
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
166.785 156.267
Uzun Vadeli Karşılıklar
15.512.634 13.385.055
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15.512.634 13.385.055
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 43.756.737 47.173.651
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
104.114.209 77.779.107
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
263.813.691 259.802.533
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 464.235.231 472.656.167
Ödenmiş Sermaye
25.200.000 25.200.000
Sermaye Düzeltme Farkları
29.765.306 29.765.306
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
194.237.502 194.495.796
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
4.450.485 3.965.347
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
218.744.580 207.127.048
Net Dönem Karı veya Zararı
-8.162.642 12.102.670
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-65.879 -242.729
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
464.169.352 472.413.438
TOPLAM KAYNAKLAR
727.983.043 732.215.971
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
5, 28 207.845.344 308.271.040 71.630.261 105.078.644
Satışların Maliyeti
5, 28 -161.625.579 -249.439.541 -51.582.847 -87.317.560
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
46.219.765 58.831.499 20.047.414 17.761.084
BRÜT KAR (ZARAR)
46.219.765 58.831.499 20.047.414 17.761.084
Genel Yönetim Giderleri
29,30 -12.461.918 -14.598.845 -4.243.500 -4.772.689
Pazarlama Giderleri
29,30 -14.478.693 -21.025.249 -5.024.540 -6.881.580
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
29 -7.878.474 -6.826.699 -2.858.707 -2.721.125
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 37.409.034 27.920.042 15.097.535 6.398.966
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -34.144.497 -30.355.686 -12.220.988 -5.789.338
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
14.665.217 13.945.062 10.797.214 3.995.318
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 1.419
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 -192.884 -134.389
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
14.472.333 13.946.481 10.662.825 3.995.318
Finansman Gelirleri
33 8.986.767 8.383.854 2.311.596 4.328.997
Finansman Giderleri
33 -34.789.873 -12.780.467 -16.173.881 -5.294.961
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-11.330.773 9.549.868 -3.199.460 3.029.354
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35 3.344.915 -1.551.449 1.027.671 -264.282
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-7.442 -1.970.739 -7.442 -231.804
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
3.352.357 419.290 1.035.113 -32.478
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-7.985.858 7.998.419 -2.171.789 2.765.072
DÖNEM KARI (ZARARI)
-7.985.858 7.998.419 -2.171.789 2.765.072
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
176.784 -29.779 165.183 -16.581
Ana Ortaklık Payları
-8.162.642 8.028.198 -2.336.972 2.781.653
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç 36 -0,32390000 0,31860000 0,09270000 0,11040000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-258.228 -1.245.916 383.989 -406.129
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24,27 -322.785 -1.557.394 479.986 -507.660
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
64.557 311.478 -95.997 101.531
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
64.557 311.478 -95.997 101.531
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-258.228 -1.245.916 383.989 -406.129
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-8.244.086 6.752.503 -1.787.800 2.358.943
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
176.850 -30.068 165.183 -17.064
Ana Ortaklık Payları
-8.420.936 6.782.571 -1.952.983 2.376.007
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886752
BIST