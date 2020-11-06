***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Finansal Rapor









***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.200.000 71.987.424 -3.529.347 181.939.876 3.042.390 159.544.121 15.103.766 453.288.230 -189.614 453.098.616Diğer Düzeltmeler-42.222.118 42.222.118Transferler27 922.957 14.180.809 15.103.766Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.245.627 8.028.198 6.782.571 -30.068 6.752.503Kar Payları-8.820.000 -8.820.000 -8.820.000Dönem Sonu Bakiyeler25.200.000 29.765.306 -4.774.974 181.939.876 3.965.347 207.127.048 8.028.198 451.250.801 -219.682 451.031.119Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.200.000 29.765.306 -5.158.239 199.654.035 3.965.347 207.127.048 12.102.670 472.656.167 -242.729 472.413.438Transferler27 485.138 11.617.532 -12.102.670Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)27 -258.294 -8.162.642 -8.420.936 176.850 -8.244.086Dönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıDönem Sonu Bakiyeler25.200.000 29.765.306 -5.416.533 199.654.035 4.450.485 218.744.580 -8.162.642 464.235.231 -65.879 464.169.352Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI18.832.081 2.835.740Dönem Karı (Zararı)-7.985.860 7.998.419Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-7.985.860 7.998.419Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler37.191.322 15.685.152Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18,19 8.110.970 6.615.586Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-3.149.254 -964.965Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 -2.302.351 226.358Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 -846.903 -1.191.323Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.181.210 3.543.825Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 2.646.201 2.841.000Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22 79.066 13.848Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler22 -544.057 688.977Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler4.960.889 5.783.317Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler33 -181.118 -314.489Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler33 2.403.416 4.959.511Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri10 1.746.574 660.878Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri10 992.017 477.417Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler8, 33 28.239.538 -842.641Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 -3.344.915 1.551.449Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler32 192.884 -1.419İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-9.239.169 -16.012.738Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler18.232.574 -29.656.599İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)10, 37 25.086 -1.535İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)10 18.207.488 -29.655.064Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.814.141 2.470.029İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)11, 37 2.471.623İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)11 -1.814.141 -1.594Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)9 771.800Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 -12.523.789 10.051.447Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)14 1.572.426 1.269.268Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-19.846.566 -5.453.438İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10, 37 -65.929 -5.299İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10 -19.780.637 -5.448.139Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)12 2.567.190 2.032.445Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler502.277 -441.814İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)11,37 250İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)11 502.277 -442.064Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)21 1.533.886 1.331.214İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler536.974 1.612.910Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları19.966.293 7.670.833Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler24 -1.040.320 -1.541.608Vergi İadeleri (Ödemeleri)35 -93.892 -3.293.485YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-6.148.880 -6.333.638Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18, 19, 32 -148.559 85.994Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18,19 -6.000.321 -6.419.632FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-14.120.607 16.193.201Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri8 66.840.554 45.481.660Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -74.379.041 -16.763.988Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -495.170 1.642.797Ödenen Temettüler2 -8.820.000Ödenen Faiz33 -5.275.794 -5.184.340Alınan Faiz33 -811.156 -162.928YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.437.406 12.695.303NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.437.406 12.695.303DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 21.851.757 8.403.094DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 20.414.351 21.098.397Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 20.414.351 21.852.014Ticari Alacaklar10 77.335.364 92.273.565İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10,37 25.086İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 77.335.364 92.248.479Diğer Alacaklar11 5.123.617 3.610.484İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 5.123.617 3.610.484Stoklar13 106.933.874 93.563.182Peşin Ödenmiş Giderler14 2.976.825 4.549.251İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler2.976.825 4.549.251Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar15 29.361 6.887Diğer Dönen Varlıklar26 1.269.958 873.176ARA TOPLAM214.083.350 216.728.559TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR214.083.350 216.728.559DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar11 2.007.295 1.706.290İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 2.007.295 1.706.290Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 267.548.690 267.548.690Maddi Duran Varlıklar18 233.547.290 234.608.679Kullanım Hakkı Varlıkları18 8.631.499 9.703.496Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.164.919 1.920.257Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 2.164.919 1.920.257TOPLAM DURAN VARLIKLAR513.899.693 515.487.412TOPLAM VARLIKLAR727.983.043 732.215.971KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 49.936.775 62.007.522Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 15.848.928 11.803.462Ticari Borçlar10 80.345.861 98.445.853İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10, 37 65.929İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 80.345.861 98.379.924Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 5.916.087 3.348.896Diğer Borçlar11 832.264 340.507İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11, 37 251 251İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 832.013 340.256Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)21 3.549.155 2.015.269Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü35 4.249 61.338Kısa Vadeli Karşılıklar22 3.266.163 3.930.067Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar22, 24 506.161 705.074Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar22 2.760.002 3.224.993Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler26 70.512ARA TOPLAM159.699.482 182.023.426TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER159.699.482 182.023.426UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 44.678.053 17.064.134Diğer Borçlar11 166.785 156.267İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar166.785 156.267Uzun Vadeli Karşılıklar15.512.634 13.385.055Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15.512.634 13.385.055Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü35 43.756.737 47.173.651TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER104.114.209 77.779.107TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER263.813.691 259.802.533ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar27 464.235.231 472.656.167Ödenmiş Sermaye25.200.000 25.200.000Sermaye Düzeltme Farkları29.765.306 29.765.306Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)194.237.502 194.495.796Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler4.450.485 3.965.347Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları218.744.580 207.127.048Net Dönem Karı veya Zararı-8.162.642 12.102.670Kontrol Gücü Olmayan Paylar-65.879 -242.729TOPLAM ÖZKAYNAKLAR464.169.352 472.413.438TOPLAM KAYNAKLAR727.983.043 732.215.971Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat5, 28 207.845.344 308.271.040 71.630.261 105.078.644Satışların Maliyeti5, 28 -161.625.579 -249.439.541 -51.582.847 -87.317.560TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)46.219.765 58.831.499 20.047.414 17.761.084BRÜT KAR (ZARAR)46.219.765 58.831.499 20.047.414 17.761.084Genel Yönetim Giderleri29,30 -12.461.918 -14.598.845 -4.243.500 -4.772.689Pazarlama Giderleri29,30 -14.478.693 -21.025.249 -5.024.540 -6.881.580Araştırma ve Geliştirme Giderleri29 -7.878.474 -6.826.699 -2.858.707 -2.721.125Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 37.409.034 27.920.042 15.097.535 6.398.966Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -34.144.497 -30.355.686 -12.220.988 -5.789.338ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)14.665.217 13.945.062 10.797.214 3.995.318Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 1.419Yatırım Faaliyetlerinden Giderler32 -192.884 -134.389FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)14.472.333 13.946.481 10.662.825 3.995.318Finansman Gelirleri33 8.986.767 8.383.854 2.311.596 4.328.997Finansman Giderleri33 -34.789.873 -12.780.467 -16.173.881 -5.294.961SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-11.330.773 9.549.868 -3.199.460 3.029.354Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri35 3.344.915 -1.551.449 1.027.671 -264.282Dönem Vergi (Gideri) Geliri-7.442 -1.970.739 -7.442 -231.804Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri3.352.357 419.290 1.035.113 -32.478SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-7.985.858 7.998.419 -2.171.789 2.765.072DÖNEM KARI (ZARARI)-7.985.858 7.998.419 -2.171.789 2.765.072Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar176.784 -29.779 165.183 -16.581Ana Ortaklık Payları-8.162.642 8.028.198 -2.336.972 2.781.653Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 36 -0,32390000 0,31860000 0,09270000 0,11040000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-258.228 -1.245.916 383.989 -406.129Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)24,27 -322.785 -1.557.394 479.986 -507.660Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler64.557 311.478 -95.997 101.531Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi64.557 311.478 -95.997 101.531Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-258.228 -1.245.916 383.989 -406.129TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-8.244.086 6.752.503 -1.787.800 2.358.943Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar176.850 -30.068 165.183 -17.064Ana Ortaklık Payları-8.420.936 6.782.571 -1.952.983 2.376.007http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886752BIST