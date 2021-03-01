***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Finansal Rapor









***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.200.000 71.987.424 -3.529.347 181.939.876 3.042.390 159.544.121 15.103.766 453.288.230 -189.614 453.098.616Diğer Düzeltmeler-42.222.118 42.222.118Transferler27 922.957 14.180.809 -15.103.766Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)27 -1.628.892 17.714.159 12.102.670 28.187.937 -53.115 28.134.822Kar Payları-8.820.000 -8.820.000 -8.820.000Dönem Sonu Bakiyeler25.200.000 29.765.306 -5.158.239 199.654.035 3.965.347 207.127.048 12.102.670 472.656.167 -242.729 472.413.438Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.200.000 29.765.306 -5.158.239 199.654.035 3.965.347 207.127.048 12.102.670 472.656.167 -242.729 472.413.438Transferler27 485.138 11.617.532 -12.102.670Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)27 -516.254 17.014.280 39.426.510 55.924.536 374.153 56.298.689Dönem Sonu Bakiyeler25.200.000 29.765.306 -5.674.493 216.668.315 4.450.485 218.744.580 39.426.510 528.580.703 131.424 528.712.127Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI30.724.517 -7.449.948Dönem Karı (Zararı)39.800.597 12.049.489Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)39.800.597 12.049.489Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler5.534.000 22.586.615Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18,19 11.173.120 9.610.651Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-5.695.107 -674.901Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 -3.032.598 1.107.531Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 -2.662.509 -1.782.432Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler3.496.889 4.556.544Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 4.111.064 3.162.580Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22 98.851 13.848Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler22 -713.026 1.380.116Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler5.459.177 7.416.549Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler33 -298.975 -386.887Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler33 3.265.053 5.293.553Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri10 1.831.350 1.544.792Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri10 661.749 965.091Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler8,33 27.630.664 3.377.685Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-37.620.000 -3.000.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler17,31 -37.620.000 -3.000.000Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 1.162.135 1.491.905Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler32 -72.878 -191.818İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-13.215.413 -36.435.532Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler26.508.565 -50.355.427İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)10,37 25.086 -1.405İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)10 26.483.479 -50.354.022Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler287.610 3.047.051İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)11 287.610 3.047.051Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)9 -2.534.251 771.800Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 -781.861 12.257.573Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)14 3.216.066 -497.352Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-39.736.103 -6.950.262İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10,37 -65.929 60.630İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10 -39.670.174 -7.010.892Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)12 -892.695 724.848Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler443.649 -437.268İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)11,37 250İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)11 443.649 -437.518Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)21 350.887 945.196İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-77.280 4.058.309Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları32.119.184 -1.799.428Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler24 -1.275.057 -2.098.371Vergi İadeleri (Ödemeleri)35 -119.610 -3.552.149YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-6.993.548 -9.382.051Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18,19,32 117.264 259.415Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18,19 -7.110.812 -9.641.466FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-11.399.179 30.280.919Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri8 96.338.477 72.989.952Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -101.689.779 -25.204.830Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -762.485 -853.856Ödenen Temettüler27 -8.820.000Ödenen Faiz33 -4.922.618 -7.251.886Alınan Faiz33 -362.774 -578.461YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)12.331.790 13.448.920NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)12.331.790 13.448.920DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 21.852.014 8.403.094DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 34.183.804 21.852.014Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 34.183.804 21.852.014Ticari Alacaklar69.459.352 92.273.565İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10,37 25.086İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 69.459.352 92.248.479Diğer Alacaklar3.031.193 3.610.484İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 3.031.193 3.610.484Türev Araçlar9 2.534.251Stoklar13 97.007.552 93.563.182Peşin Ödenmiş Giderler14 1.333.185 4.549.251İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.333.185 4.549.251Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar15 35.233 6.887Diğer Dönen Varlıklar26 879.944 873.176ARA TOPLAM208.464.514 216.728.559TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR208.464.514 216.728.559DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar11 1.997.967 1.706.290İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 1.997.967 1.706.290Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 305.168.690 267.548.690Maddi Duran Varlıklar18 251.272.640 234.608.679Kullanım Hakkı Varlıkları18 8.136.393 9.703.496Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.156.256 1.920.257Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 2.156.256 1.920.257TOPLAM DURAN VARLIKLAR568.731.946 515.487.412TOPLAM VARLIKLAR777.196.460 732.215.971KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 74.843.247 62.007.522Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 1.120.950 11.803.462Ticari Borçlar60.541.100 98.445.853İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10,37 65.929İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 60.541.100 98.379.924Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 2.456.205 3.348.896Diğer Borçlar767.786 340.507İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11,37 251 251İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 767.535 340.256Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)21 2.366.156 2.015.269Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü35 15.597 61.338Kısa Vadeli Karşılıklar22 3.542.038 3.930.067Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar22,24 931.220 705.074Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar22 2.610.818 3.224.993Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler26 70.512ARA TOPLAM145.653.079 182.023.426TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER145.653.079 182.023.426UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 35.881.407 17.064.134Diğer Borçlar11 172.638 156.267İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar172.638 156.267Uzun Vadeli Karşılıklar16.640.150 13.385.055Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar24 16.640.150 13.385.055Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü35 50.137.059 47.173.651TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER102.831.254 77.779.107TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER248.484.333 259.802.533ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar27 528.580.703 472.656.167Ödenmiş Sermaye25.200.000 25.200.000Sermaye Düzeltme Farkları29.765.306 29.765.306Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)210.993.822 194.495.796Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)210.993.822 194.495.796Diğer Kazançlar (Kayıplar)0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler4.450.485 3.965.347Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları218.744.580 207.127.048Net Dönem Karı veya Zararı39.426.510 12.102.670Kontrol Gücü Olmayan Paylar27 131.424 -242.729TOPLAM ÖZKAYNAKLAR528.712.127 472.413.438TOPLAM KAYNAKLAR777.196.460 732.215.971Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat5, 28 304.482.730 425.472.940Satışların Maliyeti5, 28 -229.454.858 -343.759.165TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)75.027.872 81.713.775BRÜT KAR (ZARAR)75.027.872 81.713.775Genel Yönetim Giderleri29-30 -17.226.250 -19.595.602Pazarlama Giderleri29-30 -24.398.343 -31.668.824Araştırma ve Geliştirme Giderleri29-30 -11.302.220 -10.367.812Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 78.796.734 39.441.266Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -35.721.376 -36.740.984ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)65.176.417 22.781.819Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 72.878 191.818FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)65.249.295 22.973.637Finansman Gelirleri33 18.186.853 10.026.981Finansman Giderleri33 -42.473.416 -19.459.224SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)40.962.732 13.541.394Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri35 -1.162.135 -1.491.905Dönem Vergi (Gideri) Geliri-23.039 -2.060.084Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-1.139.096 568.179SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)39.800.597 12.049.489DÖNEM KARI (ZARARI)39.800.597 12.049.489Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar374.087 -53.181Ana Ortaklık Payları39.426.510 12.102.670Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 36 1,56450000 0,48030000Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar16.498.092 16.085.333Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)18-27 18.967.642 21.997.683Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)24,27 -645.234 -2.036.032Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.824.316 -3.876.318Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi18-27 -1.953.362 -4.283.524Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi24,27 129.046 407.206Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)16.498.092 16.085.333TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)56.298.689 28.134.822Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar374.153 -53.115Ana Ortaklık Payları55.924.536 28.187.937http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914026BIST