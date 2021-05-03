***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Finansal Rapor









***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.200.000 29.765.306 -5.158.239 199.654.035 3.965.347 207.127.048 12.102.670 472.656.167 -242.729 472.413.438Transferler27 12.102.670 -12.102.670Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)27 -575.787 -1.529.607 -2.105.394 28.310 -2.077.084Dönem Karı (Zararı)Dönem Sonu Bakiyeler25.200.000 29.767.306 -5.734.026 199.654.035 3.965.347 219.229.718 -1.529.607 470.550.773 -214.419 470.336.354Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.200.000 29.765.306 -5.674.493 216.668.315 4.450.485 218.744.580 39.426.510 528.580.703 131.424 528.712.127Transferler27 39.426.510 -39.426.510Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)27 -273.375 -231.320 -504.695 -124.923 -629.618Dönem Sonu Bakiyeler25.200.000 29.765.306 -5.947.315 216.668.315 4.450.485 258.171.090 258.171.090 528.076.008 6.501 528.082.509Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.908.050 1.976.496Dönem Karı (Zararı)-354.533 -1.501.363Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-354.533 -1.501.363Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler9.875.213 12.299.131Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18-19 3.119.721 2.616.349Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler49.764 -124.948Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 -277.857 1.568.639Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 327.621 -1.693.587Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.976.508 -62.818Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 1.259.442 583.842Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22 256.913 79.066Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler22 460.153 -725.726Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler926.917 3.639.188Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler33 -40.245 -8.098Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler33 731.614 1.019.835Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri10 264.217 1.878.324Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri10 -28.669 749.127Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler8-33 4.127.460 7.029.953Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 -325.157 -814.230Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler32 15.637İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-6.121.550 -7.951.050Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-22.894.277 16.804.557İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)10-37 25.085İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)10 -22.894.277 16.779.472Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler545.387 1.097.103İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)11 545.387 1.097.103Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)9 2.534.251Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 3.075.030 -9.360.338Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)14 -736.655 314.117Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9.258.415 -15.537.395İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-65.929İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10 9.258.415 -15.471.466Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)12 59.573 -299.118Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-95.333 -11.515İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)11 -95.333 -11.515Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)21 2.290.341 54.868İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-158.282 -1.013.329Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları3.399.130 2.846.718Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler24 -473.471 -808.443Vergi İadeleri (Ödemeleri)35 -17.609 -61.779YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-54.421 -1.412.868Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18-19-32 31.069Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-54.421 -1.443.937Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18-19 -54.421 -1.443.937FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-7.285.656 -1.301.216Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri8 4.941.033 10.000.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -11.311.055 -8.909.485Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -206.989 1.049.092Ödenen Faiz33 -777.559 -2.699.537Alınan Faiz33 68.914 -741.286YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-4.432.027 -737.588NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-4.432.027 -737.588DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 34.183.804 21.851.757DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ29.751.777 21.114.169Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 29.751.777 34.183.804Ticari Alacaklar10 92.602.817 69.459.352İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 92.602.817 69.459.352Diğer Alacaklar11 2.440.581 3.031.193İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 2.440.581 3.031.193Türev Araçlar9 2.534.251Stoklar13 93.604.901 97.007.552Peşin Ödenmiş Giderler14 2.069.840 1.333.185İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler2.069.840 1.333.185Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar15 35.233 35.233Diğer Dönen Varlıklar26 1.038.226 879.944ARA TOPLAM221.543.375 208.464.514TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR221.543.375 208.464.514DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar11 2.043.192 1.997.967İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 2.043.192 1.997.967Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 305.168.690 305.168.690Maddi Duran Varlıklar18 249.080.078 251.272.640Kullanım Hakkı Varlıkları18 7.490.891 8.136.393Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.923.050 2.156.256Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 1.923.050 2.156.256TOPLAM DURAN VARLIKLAR565.705.901 568.731.946TOPLAM VARLIKLAR787.249.276 777.196.460KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 70.137.898 74.843.247Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları814.321 1.120.950İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları171.627 209.943İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları642.694 911.007Ticari Borçlar70.063.732 60.541.100İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 70.063.732 60.541.100Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 2.515.776 2.456.205Diğer Borçlar11 640.623 767.786İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11, 37 251 251İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 640.372 767.535Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)21 4.656.497 2.366.156Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü35 857.946 15.597Kısa Vadeli Karşılıklar4.249.475 3.542.038Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar22-34 921.591 931.220Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar22 3.327.884 2.610.818ARA TOPLAM153.936.268 145.653.079TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER153.936.268 145.653.079UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar38.363.252 35.881.407İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar311.030 311.030İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar38.052.222 35.570.377Diğer Borçlar11 204.468 172.638İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar204.468 172.638Uzun Vadeli Karşılıklar17.779.605 16.640.150Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar24 17.779.605 16.640.150Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü35 48.883.174 50.137.059TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER105.230.499 102.831.254TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER259.166.767 248.484.333ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar27 528.076.008 528.580.703Ödenmiş Sermaye25.200.000 25.200.000Sermaye Düzeltme Farkları29.765.306 29.765.306Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)210.720.447 210.993.822Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)210.720.447 210.993.822Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)216.668.315 216.668.315Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-5.947.868 -5.674.493Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler4.450.485 4.450.485Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları258.171.090 218.744.580Net Dönem Karı veya Zararı-231.320 39.426.510Kontrol Gücü Olmayan Paylar6.501 131.424TOPLAM ÖZKAYNAKLAR528.082.509 528.712.127TOPLAM KAYNAKLAR787.249.276 777.196.460Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat5, 28 88.937.928 89.434.787Satışların Maliyeti5, 28 -70.357.602 -72.645.974TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)18.580.326 16.788.813BRÜT KAR (ZARAR)18.580.326 16.788.813Genel Yönetim Giderleri29-30 -5.356.537 -6.248.528Pazarlama Giderleri29-30 -4.860.714 -4.728.189Araştırma ve Geliştirme Giderleri29-30 -3.904.511 -2.969.259Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 21.854.378 19.049.134Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -19.305.274 -18.713.148ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)7.007.668 3.178.823Yatırım Faaliyetlerinden Giderler32 -15.637FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)7.007.668 3.163.186Finansman Gelirleri33 5.930.372 4.726.068Finansman Giderleri33 -13.617.730 -10.204.847SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-679.690 -2.315.593Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri35 325.157 814.230Dönem Vergi (Gideri) Geliri-859.958 -3.193Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri1.185.115 817.423SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-354.533 -1.501.363DÖNEM KARI (ZARARI)-354.533 -1.501.363Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-123.213 28.244Ana Ortaklık Payları-231.320 -1.529.607Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç -0,00920000 -0,06070000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-275.085 -575.721Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)24,27 -343.855 -719.651Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler24,27 68.770 143.930Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-275.085 -575.721TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-629.618 -2.077.084Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-123.147 28.310Ana Ortaklık Payları-506.471 -2.105.394http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934208BIST