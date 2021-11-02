***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Finansal Rapor









***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.200.000 29.765.306 -5.158.239 199.654.035 3.965.347 207.127.048 12.102.670 472.656.167 -242.729 472.413.438Transferler27 485.138 11.617.532 -12.102.670Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-258.294 -8.162.642 -8.420.936 176.850 -8.244.086Dönem Karı (Zararı)-8.162.642 -8.162.642 76.784 -8.085.858Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-258.294 -258.294 66 -258.228Dönem Sonu Bakiyeler25.200.000 29.765.306 -5.416.533 199.654.035 4.450.485 218.744.580 -8.162.642 464.235.231 -65.879 464.169.352Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.200.000 29.765.306 -5.674.493 216.668.315 4.450.485 218.744.580 528.580.703 131.424 528.712.127Transferler27 242.909 39.183.601 -39.426.510Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)27 -1.024.936 2.203.311 1.178.375 -117.252 1.061.123Dönem Karı (Zararı)2.203.311 2.203.311 -115.300 2.088.011Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.024.936 -1.024.936 -1.952 -1.026.888Dönem Sonu Bakiyeler25.200.000 29.765.306 -6.699.429 216.668.315 4.693.394 257.928.181 2.203.311 529.759.078 14.172 529.773.250Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI32.910.464 18.832.081Dönem Karı (Zararı)2.088.011 -7.985.860Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)2.088.011 -7.985.860Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler21.935.861 37.191.322Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18-19 8.376.847 8.110.970Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-568.599 -3.149.254Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 -178.827 -2.302.351Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 -389.772 -846.903Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler3.240.516 2.181.210Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 3.413.628 2.646.201Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22 77.696 79.066Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler22 -250.808 -544.057Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler2.339.773 4.960.889Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler33 -62.307 -181.118Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler33 2.099.916 2.403.416Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri10 200.909 1.746.574Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri10 101.255 992.017Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler8-33 8.822.596 28.239.538Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 -96.551 -3.344.915Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler32 -178.721 192.884İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler12.391.816 -9.239.169Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-10.829.532 18.232.574İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)10-37 25.086İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)10 -10.829.532 18.207.488Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler43.017 -1.814.141İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)11 43.017 -1.814.141Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)9 2.534.251Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 -16.951.598 -12.523.789Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)14 -1.535.216 1.572.426Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler37.924.707 -19.846.566İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10-37 -65.929İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10 37.924.707 -19.780.637Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)12 1.006.798 2.567.190Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler279.471 502.277İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)11 279.471 502.277Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)14 179.459Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)21 2.668.940 1.533.886İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.928.481 536.974Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları36.415.688 19.966.293Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler24 -2.545.574 -1.040.320Vergi İadeleri (Ödemeleri)35 -959.650 -93.892YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.169.290 -6.148.880Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18-19-32 178.721 -148.559Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18-19 -1.348.011 -6.000.321FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-8.096.710 -14.120.607Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri8 32.452.971 66.840.554Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -39.148.984 -74.379.041Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -642.669 -495.170Ödenen Faiz33 -719.080 -5.275.794Alınan Faiz33 -38.948 -811.156YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)23.644.464 -1.437.406NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)23.644.464 -1.437.406DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 34.183.804 21.851.757DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 57.828.268 20.414.351Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 57.828.268 34.183.804Ticari Alacaklar80.568.966 69.459.352İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 80.568.966 69.459.352Diğer Alacaklar2.963.306 3.031.193İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 2.963.306 3.031.193Türev Araçlar9 2.534.251Stoklar13 114.348.922 97.007.552Peşin Ödenmiş Giderler2.868.401 1.333.185İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler2.868.401 1.333.185Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar15 2.364 35.233Diğer Dönen Varlıklar26 3.808.425 879.944ARA TOPLAM262.388.652 208.464.514TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR262.388.652 208.464.514DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar2.022.836 1.997.967İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 2.022.836 1.997.967Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 305.168.690 305.168.690Maddi Duran Varlıklar18 246.048.323 251.272.640Kullanım Hakkı Varlıkları18 7.100.906 8.136.393Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.466.344 2.156.256Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 1.466.344 2.156.256Ertelenmiş Vergi Varlığı35 96.004TOPLAM DURAN VARLIKLAR561.903.103 568.731.946TOPLAM VARLIKLAR824.291.755 777.196.460KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 111.713.936 74.843.247Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 562.142 1.120.950İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları187.665 209.943İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları374.477 911.007Ticari Borçlar98.666.716 60.541.100İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 98.666.716 60.541.100Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 3.463.003 2.456.205Diğer Borçlar935.702 767.786İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11,37 251 251İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 935.451 767.535Türev Araçlar9 179.459Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)21 5.035.096 2.366.156Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü35 514.922 15.597Kısa Vadeli Karşılıklar3.429.050 3.542.038Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar22-24 991.344 931.220Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar22 2.437.706 2.610.818ARA TOPLAM224.500.026 145.653.079TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER224.500.026 145.653.079UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 2.129.467 35.881.407İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar52.393 311.030İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar2.077.074 35.570.377Diğer Borçlar11 284.192 172.638İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar284.192 172.638Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)21 452.315Uzun Vadeli Karşılıklar18.731.689 16.640.150Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar24 18.731.689 16.640.150Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü35 48.420.816 50.137.059TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER70.018.479 102.831.254TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER294.518.505 248.484.333ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar27 529.759.078 528.580.703Ödenmiş Sermaye25.200.000 25.200.000Sermaye Düzeltme Farkları29.765.306 29.765.306Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)209.968.886 210.993.822Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler4.693.394 4.450.485Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları257.928.181 218.744.580Net Dönem Karı veya Zararı2.203.311 39.426.510Kontrol Gücü Olmayan Paylar27 14.172 131.424TOPLAM ÖZKAYNAKLAR529.773.250 528.712.127TOPLAM KAYNAKLAR824.291.755 777.196.460Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat5,28 271.877.498 207.845.344 99.333.335 71.630.261Satışların Maliyeti5,28 -217.107.606 -161.625.579 -80.236.012 -51.582.847TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)54.769.892 46.219.765 19.097.323 20.047.414BRÜT KAR (ZARAR)54.769.892 46.219.765 19.097.323 20.047.414Genel Yönetim Giderleri29 -15.266.422 -12.461.918 -5.304.457 -4.243.500Pazarlama Giderleri29 -18.824.835 -14.478.693 -7.862.566 -5.024.540Araştırma ve Geliştirme Giderleri29 -12.533.537 -7.878.474 -4.534.102 -2.858.707Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 31.115.807 37.409.034 3.853.537 15.097.535Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -25.344.413 -34.144.497 -4.394.786 -12.220.988ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)13.916.492 14.665.217 854.949 10.797.214Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 178.721 178.721Yatırım Faaliyetlerinden Giderler32 -192.884 -134.389FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)14.095.213 14.472.333 1.033.670 10.662.825Finansman Gelirleri33 15.701.094 8.986.767 7.076.769 2.311.596Finansman Giderleri33 -27.804.847 -34.789.873 -7.296.698 -16.173.882SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.991.460 -11.330.773 813.741 -3.199.461Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri35 96.551 3.344.915 223.148 1.027.671Dönem Vergi (Gideri) Geliri-1.458.975 -7.442 -513.662 -7.442Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri1.555.526 3.352.357 736.810 1.035.113SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.088.011 -7.985.858 1.036.889 -2.171.790DÖNEM KARI (ZARARI)2.088.011 -7.985.858 1.036.889 -2.171.790Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-115.300 176.784 -115.792 165.183Ana Ortaklık Payları2.203.311 -8.162.642 1.152.681 -2.336.973Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 36 0,08740000 -0,32390000 0,04570000 -0,09270000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.026.888 -258.228 144.513 383.989Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)24,27 -1.283.609 -322.785 146.892 479.986Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler256.721 64.557 -2.379 -95.997Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.026.888 -258.228 144.513 383.989TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.061.123 -8.244.086 1.181.402 -1.787.801Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-113.348 176.850 -112.530 165.183Ana Ortaklık Payları1.174.471 -8.420.936 1.293.932 -1.952.984http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974028BIST