***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Finansal Rapor









***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.200.000 29.765.306 -5.674.493 216.668.306 4.450.485 218.744.580 39.426.510 528.580.703 131.424 528.712.127Transferler27 242.909 39.183.601 -39.426.510Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)27 -1.024.936 2.203.311 1.178.375 -117.252 1.061.123Dönem Sonu Bakiyeler25.200.000 29.765.306 -6.699.429 216.668.315 4.693.394 257.928.181 2.203.311 529.759.078 14.172 529.773.250Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.200.000 29.765.306 -9.566.335 364.793.312 4.693.394 257.928.181 133.565.183 806.379.041 -197.908 806.181.133Transferler27 133.565.183 -133.565.183Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)27 -10.431.656 -44.745.494 -55.177.150 -211.163 -55.388.313Dönem Karı (Zararı)-44.745.494 -44.745.494 -207.100 -44.952.594Dönem Sonu Bakiyeler25.200.000 29.765.306 -19.997.991 364.793.312 4.693.394 391.493.364 -44.745.494 751.201.891 -409.071 750.792.820Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-118.651.307 32.910.464Dönem Karı (Zararı)-44.952.596 2.088.011Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-44.952.596 2.088.011Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler41.291.120 21.935.861Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18-19 11.331.243 8.376.847Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.034.674 -568.599Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 1.883.668 -178.827Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 -848.994 -389.772Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler12.524.129 3.240.516Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 7.226.636 3.413.628Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22 354.723 77.696Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler22 4.942.770 -250.808Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler7.176.761 2.339.773Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler33 -492.334 -62.307Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler33 11.335.5