***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Finansal Rapor
04.11.2022 18:13
***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
25.200.000 29.765.306 -5.674.493 216.668.306 4.450.485 218.744.580 39.426.510 528.580.703 131.424 528.712.127
Transferler
27 242.909 39.183.601 -39.426.510
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -1.024.936 2.203.311 1.178.375 -117.252 1.061.123
Dönem Sonu Bakiyeler
25.200.000 29.765.306 -6.699.429 216.668.315 4.693.394 257.928.181 2.203.311 529.759.078 14.172 529.773.250
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
25.200.000 29.765.306 -9.566.335 364.793.312 4.693.394 257.928.181 133.565.183 806.379.041 -197.908 806.181.133
Transferler
27 133.565.183 -133.565.183
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -10.431.656 -44.745.494 -55.177.150 -211.163 -55.388.313
Dönem Karı (Zararı)
-44.745.494 -44.745.494 -207.100 -44.952.594
Dönem Sonu Bakiyeler
25.200.000 29.765.306 -19.997.991 364.793.312 4.693.394 391.493.364 -44.745.494 751.201.891 -409.071 750.792.820
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-118.651.307 32.910.464
Dönem Karı (Zararı)
-44.952.596 2.088.011
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-44.952.596 2.088.011
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
41.291.120 21.935.861
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18-19 11.331.243 8.376.847
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.034.674 -568.599
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 1.883.668 -178.827
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 -848.994 -389.772
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
12.524.129 3.240.516
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 7.226.636 3.413.628
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 354.723 77.696
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 4.942.770 -250.808
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
7.176.761 2.339.773
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
33 -492.334 -62.307
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 11.335.5