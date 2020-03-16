***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi B Grubu Hususi Genel Kurul ÇağrısıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel KuruluToplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri B GrubuKarar Tarihi 16.03.2020Genel Kurul Tarihi 07.04.2020Genel Kurul Saati 12:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 06.04.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BAKIRKÖYAdres Osmaniye Mah. Çırpıcı Koşu Yolu Sk. No:5Gündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divan'a yetki verilmesi,3 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinlere bağlı olmak şartıyla, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. ve 23. Maddelerinin Şirket Genel Kurulu'nda kabul edilen şeklinin onayı hakkında karar verilmesine,Genel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 B GRUBU VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 ESAS MUKAVELE TADİL METNİ .pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEk AçıklamalarŞirketimiz 2019 yılı B Grubu Hususi Genel Kurul Toplantısını 07.04.2020 Salı günü saat 12:00'da şirket merkezinde (Osmaniye Mah. Çırpıcı Koşu Yolu Sk. No: 5 Bakırköy / İstanbul) yukarıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere toplanacaktır.Genel Kuruluilişkin Vekaletname örneği ve Esas Mukavele Tadil Metni ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829483BIST