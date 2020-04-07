***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
07.04.2020 17:52
***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi A Grubu Hususi Genel Kurul Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri A Grubu
Karar Tarihi 16.03.2020
Genel Kurul Tarihi 07.04.2020
Genel Kurul Saati 11:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 06.04.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BAKIRKÖY
Adres OSMANİYE MAH. ÇIRPICI KOŞUYOLU SK. NO: 5/1,2,3,4
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divan'a yetki verilmesi,
3 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinlere bağlı olmak şartıyla, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. ve 23. Maddelerinin Şirket Genel Kurulu'nda kabul edilen şeklinin onayı hakkında karar verilmesine,
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 A GRUBU VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 ESAS MUKAVELE TADİL METNİ .pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimiz 2019 yılı A Grubu Hususi Genel Kurul Toplantısını 07.04.2020 Salı günü şirket merkezinde (Osmaniye Mah. Çırpıcı Koşu Yolu Sk. No: 5 Bakırköy / İstanbul) toplanarak yapmıştır.
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 A GRUBU HAZİRUN1.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 A GRUBU TUTANAK1.pdf - Tutanak
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836072
BIST