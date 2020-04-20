***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi A Grubu Hususi Olağan Genel Kurul TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel KuruluToplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri A GrubuKarar Tarihi 16.03.2020Genel Kurul Tarihi 07.04.2020Genel Kurul Saati 11:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 06.04.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BAKIRKÖYAdres OSMANİYE MAH. ÇIRPICI KOŞUYOLU SK. NO: 5/1,2,3,4Gündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divan'a yetki verilmesi,3 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinlere bağlı olmak şartıyla, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. ve 23. Maddelerinin Şirket Genel Kurulu'nda kabul edilen şeklinin onayı hakkında karar verilmesine,Genel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 A GRUBU VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 ESAS MUKAVELE TADİL METNİ .pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimiz 2019 yılı A Grubu Hususi Genel Kurul Toplantısını 07.04.2020 Salı günü şirket merkezinde (Osmaniye Mah. Çırpıcı Koşu Yolu Sk. No: 5 Bakırköy / İstanbul) toplanarak yapmıştır.Genel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 17.04.2020Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 A GRUBU HAZİRUN1.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 A GRUBU TUTANAK1.pdf - TutanakEk AçıklamalarA Grubu Paydaşlarımızın Hususi Olağan Genel Kurul Toplantısının tescili İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünce 17.04.2020 tarihinde yapılmıştır. Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839256BIST