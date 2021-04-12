***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 Yılı Olağan Genel Kurul TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 02.03.2021Genel Kurul Tarihi 30.03.2021Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.03.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BAKIRKÖYAdres OSMANİYE MAHALLESİ ÇIRPICI KOŞU YOLU SOKAK NO:5/1, 2, 3, 4, 34144Gündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi,2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.3 - 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi,4 - 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Rapor Özeti'nin okunması,5 - 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,7 - Görev süreleri sona ermiş olan Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı seçimi ve görev sürelerinin tespiti,8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret ve huzur haklarının tespiti,9 - Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2021 yılı için seçilecek Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun tespit edilmesi,10 - Şirketin kar dağıtımı politikası çerçevesinde hazırlanan 2020 yılı karının dağıtılması konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddinin karara bağlanması,11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yıl içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2021 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi,12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst düzey yöneticiler için ‘'Ücretlendirme Politikası'' hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi.13 - Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması,14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2020 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında Pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,16 - Dilekler ve kapanış,Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 GENEL KURUL İLAN METNİ.pdf - İlan MetniEK: 2 GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı belirtilen saatte ve yerde yapılmış olup, Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar listesi ekte bilgilerinize sunulmuştur.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 09.04.2021Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 HAZIR BULUNANLAR.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 TUTANAK.pdf - TutanakEk AçıklamalarŞirketimizin 2020 Yılı Olağan Genel Kurulunun, Türk Ticaret Kanununa uygun olarak 09.04.2021 tarihinde tescil ve ilan edilmiştir.Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926499BIST