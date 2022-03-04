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***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

04.03.2022 13:35
***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Çağrı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 04.03.2022
Genel Kurul Tarihi 31.03.2022
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.03.2022
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BAKIRKÖY
Adres OSMANİYE MAH. ÇIRPICI KOŞU YOLU SOKAK NO:5/1,2,3,4 / 34144

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi,
2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
3 - 01.01.2021 – 31.12.2021 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi,
4 - 01.01.2021 – 31.12.2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Rapor Özeti'nin okunması,
5 - 01.01.2021 – 31.12.2021 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7 - Görev süreleri sona ermiş olan Yönetim Kurulu üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret ve huzur haklarının tespiti,
9 - Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2022 yılı için seçilecek Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun tespit edilmesi,
10 - Şirketin kar dağıtımı politikası çerçevesinde hazırlanan 2021 yılı karının dağıtılması konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddinin karara bağlanması,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yıl içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2022 yılında yapılacak bağış ve yardımların ü
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Riyal 3,7838 3,8028 % 0,90  
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Altın Ons 1.944 1.945 7,61  
Altın Gr. 890 890 11,32  
Cumhuriyet 5.898 5.987 87,00  
Tam 5.862 6.010 72,06  
Yarım 2.833 2.907 34,86  
Çeyrek 1.421 1.454 17,43  
Gümüş.Ons 25,21 25,24 0,03  
Gümüş Gr. 11,53 11,55 0,11  
B. Petrol 112 112 1,57  
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