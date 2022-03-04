***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına ÇağrıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 04.03.2022Genel Kurul Tarihi 31.03.2022Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.03.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BAKIRKÖYAdres OSMANİYE MAH. ÇIRPICI KOŞU YOLU SOKAK NO:5/1,2,3,4 / 34144Gündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi,2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.3 - 01.01.2021 – 31.12.2021 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi,4 - 01.01.2021 – 31.12.2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Rapor Özeti'nin okunması,5 - 01.01.2021 – 31.12.2021 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,7 - Görev süreleri sona ermiş olan Yönetim Kurulu üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı seçimi ve görev sürelerinin tespiti,8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret ve huzur haklarının tespiti,9 - Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2022 yılı için seçilecek Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun tespit edilmesi,10 - Şirketin kar dağıtımı politikası çerçevesinde hazırlanan 2021 yılı karının dağıtılması konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddinin karara bağlanması,11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yıl içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2022 yılında yapılacak bağış ve yardımların ü