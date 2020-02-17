***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.02.2020 15:30
***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2019-31.12.2019
Mali Tablonun Verildiği Otorite
BÜYÜKMÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2019 / 4. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/02/2020
Açıklamalar
Ekteki Gelir Tablosu 2019 yılı 4. dönem geçici vergi beyannamesi ekinde bağlı bulunduğumuz Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığına sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre düzenlenmemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819484
BIST
16:08121.077
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 925,61
|Açılış
|: 120.982
|
|Önceki Kapanış
|: 120.151
|
121.242
En Düşük
120.561
16:086,0558
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0015
|Açılış
|: 6,0480
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0510
|
6,0586
En Düşük
6,0370
16:086,5624
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0013
|Açılış
|: 6,5520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5570
|
6,5747
En Düşük
6,5445
16:08307,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,50
|Açılış
|: 307,59
|
|Önceki Kapanış
|: 308,09
|
308,68
En Düşük
306,62
BIST En Aktif Hisseler
|KUTPO
|11,30
|69.635.365
|% 19,96
|
|TSPOR
|5,43
|237.187.862
|% 16,52
|
|GUBRF
|18,09
|301.572.280
|% 15,89
|
|GSRAY
|3,33
|766.436.329
|% 15,63
|
|EGSER
|5,53
|30.030.376
|% 12,63
|
|ERBOS
|24,68
|16.966.343
|% -10,19
|
|HUBVC
|39,82
|50.440.675
|% -7,78
|
|ARSAN
|4,92
|9.473.945
|% -7,34
|
|ARDYZ
|16,80
|32.678.811
|% -6,67
|
|FENER
|16,34
|211.652.667
|% -6,52
|
|ASELS
|29,24
|1.706.721.054
|% 0,55
|
|THYAO
|15,26
|1.457.735.230
|% 2,48
|
|GSRAY
|3,33
|766.436.329
|% 15,63
|
|ODAS
|2,28
|636.722.010
|% 6,05
|
|TUPRS
|112,50
|418.347.246
|% 2,27
|
|ODAS
|2,28
|636.722.010
|% 6,05
|
|GSRAY
|3,33
|766.436.329
|% 15,63
|
|KARSN
|1,93
|200.894.364
|% -2,03
|
|KRDMD
|2,97
|293.289.043
|% 2,41
|
|BJKAS
|2,94
|293.822.344
|% 2,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8485
|7,8879
|% -0,35
|
|Frank
|6,1340
|6,1709
|% -0,11
|
|Riyal
|1,6077
|1,6158
|% -0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.582
|1.582
|-0,91
|
|Altın Gr.
|308
|308
|-0,45
|
|Cumhuriyet
|2.036
|2.067
|2,00
|
|Tam
|2.028
|2.078
|-3,03
|
|Yarım
|980
|1.005
|-1,46
|
|Çeyrek
|492
|503
|-0,73
|
|Gümüş.Ons
|17,78
|17,82
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,47
|0,01
|
|B. Petrol
|57,17
|57,17
|-0,16
|
Seans Raporu
daha fazla
-
16:23DOGUB
Yüzde 4.08 oranında artışla 2.55 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 960, 957 adet işlem
-
16:22
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler VAKBN, TOASO, SODA
-
16:22
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler DOHOL, PGSUS, THYAO
-
16:22XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 798, 66 artarak (% 0.70 ) 114, 285
-
16:22
Tavandan işlem gören hisse senedleri : HALKS, AFYON, BJKAS