***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.02.2021 13:28
***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020-31.12.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Büyük Mükellefler
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Geçici Vergi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/02/2021
Açıklamalar
Ekteki Gelir Tablosu 2020 yılı 4. dönem geçici vergi beyannamesi ekinde bağlı bulunduğumuz Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığına sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910340
BIST
15:121.542
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,66
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.543
|
1.553
En Düşük
1.534
15:127,0116
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0186
|Açılış
|: 7,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0000
|
7,0600
En Düşük
6,9726
15:128,4615
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0114
|Açılış
|: 8,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4700
|
8,5281
En Düşük
8,4230
15:12403,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,13
|Açılış
|: 403,68
|
|Önceki Kapanış
|: 403,64
|
406,38
En Düşük
400,92
BIST En Aktif Hisseler15:09
|ATEKS
|59,95
|15.395.329
|% 10,00
|
|MERIT
|234,30
|834.108
|% 10,00
|
|ARZUM
|25,98
|155.363.009
|% 9,99
|
|SAYAS
|14,97
|22.706.346
|% 9,99
|
|ISKPL
|42,52
|389.001.121
|% 9,98
|
|RODRG
|29,72
|2.696.085
|% -9,99
|
|NIBAS
|33,98
|59.664.335
|% -9,96
|
|PAMEL
|20,70
|971.481
|% -9,92
|
|TACTR
|26,40
|364.549
|% -7,43
|
|TKURU
|350,80
|5.423.697
|% -6,60
|
|ISKPL
|42,52
|389.001.121
|% 9,98
|
|HLGYO
|3,74
|331.419.378
|% 4,76
|
|ESEN
|40,20
|259.084.114
|% 0,30
|
|PAPIL
|25,10
|155.882.456
|% 4,76
|
|ARZUM
|25,98
|155.363.009
|% 9,99
|
|IHLGM
|1,37
|104.999.672
|% 0,00
|
|OYAKC
|8,44
|112.545.029
|% -0,24
|
|ISKPL
|42,52
|389.001.121
|% 9,98
|
|SOKM
|12,97
|118.841.165
|% 1,17
|
|BNTAS
|5,62
|48.726.493
|% 2,00
|
|15:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0102
|7,0136
|% 0,29
|
|Euro
|8,4580
|8,4621
|% -0,13
|
|Sterlin
|9,6884
|9,7370
|% -0,06
|
|Frank
|7,7974
|7,8444
|% -0,08
|
|Riyal
|1,8639
|1,8733
|% 0,31
|
|15:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|-4,07
|
|Altın Gr.
|404
|404
|0,10
|
|Cumhuriyet
|2.679
|2.719
|-12,00
|
|Tam
|2.670
|2.738
|-5,60
|
|Yarım
|1.290
|1.324
|-2,71
|
|Çeyrek
|647
|662
|-1,36
|
|Gümüş.Ons
|27,13
|27,17
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,12
|-0,01
|
|B. Petrol
|64,06
|64,06
|0,71
|
Seans Raporu
15:09
daha fazla
-
15:20DMSAS
Yüzde -3.29 oranında düşüşle 7.64 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 540, 076 adet işlem
-
15:18INDES
Yüzde -4.08 oranında düşüşle 20.70 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 024, 986 adet işlem
-
15:16XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 65 kaybederek (% -0.34 ) 1, 346
-
15:16
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TMPOL, BTCIM, BRKSN, IDEAS, ATEKS, ARZUM, MERIT, SAYAS, SEKFK, KSTUR
-
15:16
Tabandan işlem gören hisse senetleri : PAMEL, NIBAS, RODRG