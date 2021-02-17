***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2020-31.12.2020Mali Tablonun Verildiği OtoriteBüyük MükelleflerMali Tablonun Verilme NedeniGeçici VergiMali Tablonun Verilme Tarihi17/02/2021AçıklamalarEkteki Gelir Tablosu 2020 yılı 4. dönem geçici vergi beyannamesi ekinde bağlı bulunduğumuz Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığına sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910340BIST