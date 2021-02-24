***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.02.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2020-31.12.2020Mali Tablonun Verildiği OtoriteBüyük Mükellefler Vergi Dairesi BaşkanlığıMali Tablonun Verilme NedeniGeçici Vergi BeyannamesiMali Tablonun Verilme Tarihi17/02/2021Açıklamalar17.02.2021 tarihinde yapılmış olan bildirimde sehven "Ekteki Gelir Tablosu 2020 yılı 4. dönem geçici vergi beyannamesi ekinde bağlı bulunduğumuz Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığına sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmiştir." şeklinde ifade edilen ek açıklamamız "Ekteki Gelir Tablosu 2020 yılı 4. dönem geçici vergi beyannamesi ekinde bağlı bulunduğumuz Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığına sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir." şeklinde revize edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912134BIST