***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
24.02.2021 13:59
***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020-31.12.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/02/2021
Açıklamalar
17.02.2021 tarihinde yapılmış olan bildirimde sehven "Ekteki Gelir Tablosu 2020 yılı 4. dönem geçici vergi beyannamesi ekinde bağlı bulunduğumuz Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığına sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmiştir." şeklinde ifade edilen ek açıklamamız "Ekteki Gelir Tablosu 2020 yılı 4. dönem geçici vergi beyannamesi ekinde bağlı bulunduğumuz Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığına sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir." şeklinde revize edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912134
BIST
14:261.517
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,98
|Açılış
|: 1.507
|
|Önceki Kapanış
|: 1.518
|
1.523
En Düşük
1.496
14:267,1731
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,0679
|Açılış
|: 7,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0670
|
7,1834
En Düşük
7,0712
14:268,7301
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,0935
|Açılış
|: 8,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,7367
En Düşük
8,5921
14:26417,51
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 4,98
|Açılış
|: 417,51
|
|Önceki Kapanış
|: 412,53
|
417,61
En Düşük
411,33
BIST En Aktif Hisseler14:24
|DOBUR
|20,24
|939.007
|% 10,00
|
|PKENT
|1.760,00
|4.588.494
|% 10,00
|
|CASA
|195,80
|1.370.796
|% 10,00
|
|POLTK
|371,20
|6.543.178
|% 9,99
|
|BALAT
|9,36
|1.328.176
|% 9,99
|
|MZHLD
|37,26
|986.533
|% -10,00
|
|DIRIT
|7,22
|794.525
|% -9,98
|
|KARSN
|4,70
|75.271.370
|% -9,96
|
|MEGAP
|8,11
|72.060.919
|% -9,69
|
|MEGAP
|8,11
|72.060.919
|% -9,69
|
|THYAO
|13,05
|1.528.903.627
|% 0,23
|
|KOZAL
|137,80
|1.354.254.684
|% 3,30
|
|SASA
|39,02
|1.344.003.221
|% 7,43
|
|PGSUS
|86,65
|1.042.997.374
|% 2,97
|
|ASELS
|17,62
|917.324.399
|% 3,16
|
|IHLAS
|0,90
|200.775.120
|% -9,09
|
|TSKB
|1,81
|361.932.650
|% 0,56
|
|ODAS
|4,08
|781.235.611
|% 2,51
|
|EKGYO
|2,33
|435.484.271
|% -0,43
|
|PETKM
|5,29
|888.100.184
|% -2,58
|
|14:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1702
|7,1739
|% 0,97
|
|Euro
|8,7256
|8,7307
|% 1,09
|
|Sterlin
|10,1202
|10,1709
|% 1,21
|
|Frank
|7,8759
|7,9234
|% 0,72
|
|Riyal
|1,9088
|1,9184
|% 1,04
|
|14:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|1,93
|
|Altın Gr.
|416
|416
|3,70
|
|Cumhuriyet
|2.775
|2.816
|44,00
|
|Tam
|2.758
|2.828
|41,59
|
|Yarım
|1.333
|1.368
|20,12
|
|Çeyrek
|669
|684
|10,05
|
|Gümüş.Ons
|27,69
|27,74
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|0,06
|
|B. Petrol
|64,97
|64,97
|0,49
|
Seans Raporu
14:24
daha fazla
-
14:38MNDRS
Yüzde 7.49 oranında artışla 4.02 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 625, 234 adet işlem
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14:37GEDIK
Yüzde 8.31 oranında artışla 26.34 lira fiyatla işlem gören hissede 823, 172 adet işlem
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14:36
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PETKM, TKFEN, ISCTR
-
14:36XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 46 artarak (% 0.34 ) 1, 325
-
14:36
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MRGYO, NIBAS, POLTK, AYEN, METUR, MERIT, KSTUR, BALAT, YYAPI, IDEAS