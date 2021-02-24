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***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

24.02.2021 13:59



***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )

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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020-31.12.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/02/2021
Açıklamalar

17.02.2021 tarihinde yapılmış olan bildirimde sehven "Ekteki Gelir Tablosu 2020 yılı 4. dönem geçici vergi beyannamesi ekinde bağlı bulunduğumuz Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığına sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmiştir." şeklinde ifade edilen ek açıklamamız  "Ekteki Gelir Tablosu 2020 yılı 4. dönem geçici vergi beyannamesi ekinde bağlı bulunduğumuz Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığına sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir." şeklinde revize edilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912134


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Altın Gr. 416 416 3,70  
Cumhuriyet 2.775 2.816 44,00  
Tam 2.758 2.828 41,59  
Yarım 1.333 1.368 20,12  
Çeyrek 669 684 10,05  
Gümüş.Ons 27,69 27,74 0,05  
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