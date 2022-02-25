***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
25.02.2022 14:15
***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021 - 31.12.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Büyük Mükellefler
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Geçici Vergi Beyannamesi Eki
Mali Tablonun Verilme Tarihi
25/02/2022
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2021 – 31.12.2021 dönemine ait geçici vergi beyannamesi ekinde Büyük Mükellefler Vergi Dairesine verilmiş olan gelir tablosu ekte sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004424
BIST
14:091.917
En Yüksek
|Değişim
|: 3,57%
|| 66,08
|Açılış
|: 1.883
|
|Önceki Kapanış
|: 1.851
|
1.922
En Düşük
1.866
14:0914,0712
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0482
|Açılış
|: 14,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,4700
|
14,1558
En Düşük
13,9449
14:0915,7679
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0776
|Açılış
|: 15,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
15,9186
En Düşük
15,6688
14:09865,33
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 10,03
|Açılış
|: 865,33
|
|Önceki Kapanış
|: 855,30
|
871,08
En Düşük
853,10
BIST En Aktif Hisseler14:07
|ATSYH
|16,17
|683.001
|% 10,00
|
|ALKIM
|17,84
|71.900.592
|% 9,92
|
|ALARK
|17,75
|74.583.129
|% 6,99
|
|ASELS
|20,18
|645.989.961
|% 6,77
|
|BOSSA
|38,90
|7.354.714
|% 6,75
|
|KLGYO
|0,86
|109.483.877
|% -6,52
|
|PKENT
|406,00
|11.316.847
|% -4,38
|
|PRKAB
|32,06
|14.776.927
|% -4,24
|
|AYES
|19,88
|1.183.445
|% -4,05
|
|ARMDA
|61,20
|2.568.643
|% -3,55
|
|THYAO
|26,46
|4.140.353.792
|% 4,67
|
|EREGL
|30,12
|1.485.980.821
|% 3,58
|
|GARAN
|11,34
|829.703.138
|% 3,00
|
|KRDMD
|11,01
|687.058.682
|% 4,36
|
|SASA
|45,42
|666.111.640
|% 7,89
|
|EKGYO
|2,03
|362.267.207
|% 2,01
|
|YKBNK
|3,60
|592.376.390
|% 1,98
|
|THYAO
|26,46
|4.140.353.792
|% 4,67
|
|KLGYO
|0,86
|109.483.877
|% -6,52
|
|HUNER
|2,76
|339.722.897
|% 3,76
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,0689
|14,0754
|% 0,37
|
|Euro
|15,7319
|15,7739
|% -0,45
|
|Sterlin
|18,7826
|18,8768
|% 0,37
|
|Frank
|15,1473
|15,2385
|% 0,38
|
|Riyal
|3,7411
|3,7598
|% 0,44
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.913
|1.913
|15,20
|
|Altın Gr.
|865
|866
|10,28
|
|Cumhuriyet
|5.782
|5.869
|-301,00
|
|Tam
|5.760
|5.906
|-300,47
|
|Yarım
|2.784
|2.857
|-145,35
|
|Çeyrek
|1.396
|1.428
|-72,67
|
|Gümüş.Ons
|24,26
|24,29
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|10,97
|10,99
|0,11
|
|B. Petrol
|95,48
|95,48
|0,06
|
Seans Raporu
14:07
daha fazla
-
14:22
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TKFEN, TCELL, AKBNK
-
14:22
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler FROTO, SASA, SAHOL
-
14:22XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 59, 59 artarak (% 3.57 ) 1, 730
-
14:22
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KERVN, BRKO, ISBTR, KRTEK, DIRIT, OTTO, GENTS, KENT, ATSYH
-
14:22
ISBTR, EKIZ, DIRIT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında