***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Onayına Sunulacak Yönetim Kurulu Kar Dağıtım TeklifiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 16.03.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 07.04.2020Nakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREATKS00018 0,0000000 0 0 0,0000000 0B Grubu, İşlem Görmüyor, TREATKS00026 0,0000000 0 0 0,0000000 0C Grubu, ATEKS, TRAATEKS91B5 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREATKS00018 0 0B Grubu, İşlem Görmüyor, TREATKS00026 0 0C Grubu, ATEKS, TRAATEKS91B5 0 0Ek AçıklamalarYönetim Kurulumuz 16.03.2020 tarihinde toplanarak aşağıdaki karara varmıştır.Yönetim Kurulu'muz 9 Mart 2020 tarihli toplantısında, Şirket tarafından 1 Ocak – 31 Aralık 2019 hesap dönemine ilişkin olarak Türkiye Muhasebe / Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) esas alınarak hazırlanan ve MGI Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen finansal tablolara göre 12.102.670 TL net dönem karı elde edildiği, Vergi Usul Kanunu (VUK) kayıtlarına göre ise 9.702.766,17 TL cari yıl karı bulunduğu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde yıl içinde yapılan bağış tutarı dahil 11.677.531,69 TL net dağıtılabilir dönem karı elde edildiği görülmüş olup SPK tebliğinde uygun şekilde hesaplanan ekte yer alan 2019 yılı kar dağıtım tablosunda gösterildiği üzere,1) Vergi Usul Kanununa göre hesaplanmış 9.706.766,17 TL dönem net karından Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca % 5 oranında 485.138,31 TL tutarında genel kanuni yedek akçe ayrılmasına,2)Kar Dağıtım Politikamız, Şirket stratejilerimiz gereği global piyasalardaki olumsuz gelişmelerin dünyadaki belirsizliği nedeniyle nakit durumunda olası olumsuz gelişmelere sebebiyet verebileceğinden dolayı Şirketimizin mali yapısının güçlendirilmesi ve finansman ihtiyacı doğmaması amacıyla 2019 yılı karından dağıtılabilir dönem karının dağıtılmamasına ve 2019 yılı karından dağıtılabilir dönem karının Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına,3) Yukarıdaki hususların 2019 yılı Olağan Genel Kurulunda ortaklarımızın onayına sunulmasına,Eklenen DökümanlarEK: 1 KAR DAĞITIM TABLOSU1.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUAKIN TEKSTİL A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 25.200.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 3.965.346,9Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi YOK* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 13.594.575 11.738.737,454. Vergiler ( - ) -1.491.905 -2.035.971,285. Net Dönem Kârı 12.102.670 9.702.766,176. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) -485.138,31 -485.138,318. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 11.617.531,69 9.217.627,86Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 60.000 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 09. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 11.677.531,69 9.217.627,8611. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0* Nakit 0 0* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 11.617.531,69 9.217.627,8620. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 0 0 0 0 0B Grubu 0 0 0 0 0C Grubu 0 0 0 0 0TOPLAM 0 0 0 0 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829488BIST