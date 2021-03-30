***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 Yılı Kar Dağıtım Kararının Genel Kurul'da onaylanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 02.03.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 30.03.2021Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREATKS00018 0,0000000 0 0 0,0000000 0B Grubu, İşlem Görmüyor, TREATKS00026 0,0000000 0 0 0,0000000 0C Grubu, ATEKS, TRAATEKS91B5 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREATKS00018 0 0B Grubu, İşlem Görmüyor, TREATKS00026 0 0C Grubu, ATEKS, TRAATEKS91B5 0 0Ek AçıklamalarYönetim Kurulumuz 02.03.2021 tarihli toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.Yönetim Kurulu'muz 01.03.2021 tarihli toplantısında, Şirket tarafından 1 Ocak – 31 Aralık 2020 hesap dönemine ilişkin olarak Türkiye Muhasebe / Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) esas alınarak hazırlanan ve MGI Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen finansal tablolara göre 39.426.510 TL net dönem karı elde edildiği, Vergi Usul Kanunu (VUK) kayıtlarına göre ise 4.840.799,77 TL cari yıl karı bulunduğu şirket yasal kayıtlarında yer alan diğer kaynaklarla birlikte dağıtıma konu edilebilir birikmiş yedekler toplamının 39.750.881 TL olduğu ve dağıtılabilir fon tutarının bu tutarla sınırlı olduğu, Türk Ticaret kanunu hükümleri çerçevesinde ayrılan Genel Kanuni Yedek akçe sonrasında Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre 39.184.470,01 TL net dağıtılabilir dönem karı elde edildiği, görülmüş olup SPK tebliğinde uygun şekilde hesaplanan ekte yer alan 2020 yılı kar dağıtım tablosunda gösterildiği üzere,1) Vergi Usul Kanununa göre hesaplanmış 4.840.799,77 TL dönem net karından Türk Ticaret Kanunu'nun 519- 1 maddesi uyarınca % 5 oranında 242.039,99 TL tutarında genel kanuni yedek akçe ayrılmasına,2) Covid 19 pandemisinin iç ve dış piyasalar üzerindeki ve nihai tüketicilerin tüketim kararları üzerindeki olumsuz etkisinin devam etmekte olması ve bu olumsuz etkilerin ne zaman ortadan kalkacağının belirsizlik arz etmesi dikkate alınarak Kar Dağıtım Politikamız, Şirket stratejilerimiz gereği Şirketimizin mali yapısının korunması ve doğabilecek finansman ihtiyacının karşılanması amacıyla 2020 yılı karından dağıtılabilir dönem karının dağıtılmamasına ve 2020 yılı karından dağıtılabilir dönem karının Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılması şeklindeki Yönetim Kurulu'nun önerisi oy çokluğu ile Genel Kurul'da kabul edilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 KAR DAĞITIM TABLOSU.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUAKIN TEKSTİL A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 25.200.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 4.450.484,9Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yok* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 40.558.645 4.840.799,774. Vergiler ( - ) -1.162.135 05. Net Dönem Kârı 39.426.510 4.840.799,776. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) -242.039,99 -242.039,998. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 39.184.470,01 4.598.759,78Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 09. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 39.184.470,01 4.598.759,7811. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0* Nakit 0 0* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 39.184.470,01 4.598.759,7820. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 0 0 0 0 0B Grubu 0 0 0 0 0C Grubu 0 0 0 0 0TOPLAM 0 0 0 0 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921798BIST