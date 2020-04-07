***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
07.04.2020 16:19
***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerinin Genel Kurulda onaylanması,
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.12.2019
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 80.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6. ve 23.
SPK Başvuru Tarihi 23.12.2019
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 17.01.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 07.04.2020
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Ek Açıklamalar
Yönetim kurulunun 19.12.2019 tarihli kararıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan 23.12.2019 tarih ve 31828 kayıt numaralı başvuru neticesi Kurul tarafından yazılı olarak onaylanan ve 23.01.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda tadil metni tarafımızca yayınlanan şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. ve 23. maddelerinin yeni şeklinin kabul edilmesine oy çokluğu ile Genel Kurulda karar verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK ONAYLI TADİL TASARISI METNİ.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835915
BIST
18:0592.382
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 310,69
|Açılış
|: 93.174
|
|Önceki Kapanış
|: 92.071
|
94.779
En Düşük
92.382
18:056,7764
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0045
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7883
En Düşük
6,6989
18:057,3871
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,0685
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3937
En Düşük
7,2810
18:05360,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -1,39
|Açılış
|: 360,61
|
|Önceki Kapanış
|: 362,00
|
365,14
En Düşük
355,62
BIST En Aktif Hisseler
|BFREN
|214,50
|5.350.333
|% 10,00
|
|IHEVA
|2,42
|6.976.654
|% 10,00
|
|IDEAS
|2,42
|291.636
|% 10,00
|
|METAL
|0,88
|62.767
|% 10,00
|
|PGSUS
|40,28
|574.800.689
|% 9,99
|
|UZERB
|2,68
|252.204
|% -9,76
|
|OZRDN
|2,35
|242.258
|% -9,62
|
|EGCYH
|0,29
|916.756
|% -9,38
|
|EGCEY
|0,49
|265.891
|% -9,26
|
|DARDL
|5,58
|3.363.554
|% -8,97
|
|ASELS
|24,40
|1.671.292.681
|% 2,95
|
|THYAO
|9,53
|1.613.712.275
|% 3,93
|
|GARAN
|7,81
|1.167.552.614
|% 0,64
|
|SASA
|8,94
|723.779.509
|% -3,46
|
|PETKM
|3,42
|707.163.619
|% -0,87
|
|YKBNK
|1,89
|502.143.538
|% 1,07
|
|PETKM
|3,42
|707.163.619
|% -0,87
|
|THYAO
|9,53
|1.613.712.275
|% 3,93
|
|IHLGM
|1,03
|169.387.050
|% -2,83
|
|TSKB
|0,93
|145.062.203
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3364
|8,3782
|% 0,89
|
|Frank
|6,9630
|7,0050
|% 0,97
|
|Riyal
|1,7961
|1,8051
|% -0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.656
|1.658
|-4,65
|
|Altın Gr.
|360
|361
|-1,27
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,01
|15,07
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,26
|3,27
|-0,00
|
|B. Petrol
|32,20
|32,20
|-0,85
|
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