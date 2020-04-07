***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerinin Genel Kurulda onaylanması,Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 19.12.2019İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 80.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6. ve 23.SPK Başvuru Tarihi 23.12.2019SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 17.01.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 07.04.2020Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiEk AçıklamalarYönetim kurulunun 19.12.2019 tarihli kararıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan 23.12.2019 tarih ve 31828 kayıt numaralı başvuru neticesi Kurul tarafından yazılı olarak onaylanan ve 23.01.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda tadil metni tarafımızca yayınlanan şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. ve 23. maddelerinin yeni şeklinin kabul edilmesine oy çokluğu ile Genel Kurulda karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 SPK ONAYLI TADİL TASARISI METNİ.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835915BIST