***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
22.04.2020 14:37
***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerinin Tescili Hakkında,
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.12.2019
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 80.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6. ve 23.
SPK Başvuru Tarihi 23.12.2019
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 17.01.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 07.04.2020
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 17.04.2020
Ek Açıklamalar
Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerimiz 17.04.2020 tarihinde ticaret sicilinde tescil olmuştur. Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK ONAYLI TADİL TASARISI METNİ.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839786
BIST
14:2998.230
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 610,58
|Açılış
|: 98.129
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|Önceki Kapanış
|: 97.619
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98.962
En Düşük
97.897
14:296,9971
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0184
|Açılış
|: 6,5970
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|Önceki Kapanış
|: 6,5040
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6,9998
En Düşük
6,9571
14:297,6083
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0353
|Açılış
|: 7,0520
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|Önceki Kapanış
|: 6,9820
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7,6145
En Düşük
7,5575
14:29382,56
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 4,33
|Açılış
|: 382,56
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|Önceki Kapanış
|: 378,23
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382,99
En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler
|LINK
|31,24
|16.839.050
|% 10,00
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|LOGO
|78,65
|51.448.436
|% 10,00
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|KENT
|212,30
|6.161.499
|% 10,00
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|POLTK
|84,70
|183.630
|% 10,00
|
|OZRDN
|2,42
|102.632
|% 10,00
|
|IHGZT
|4,70
|39.796
|% -5,81
|
|CEOEM
|3,32
|20.595.152
|% -5,14
|
|ROYAL
|1,86
|117.500
|% -5,10
|
|METAL
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|54.607
|% -4,49
|
|YBTAS
|7.099,70
|65.353
|% -4,31
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|GARAN
|8,21
|466.167.807
|% 0,37
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|SOKM
|10,60
|380.966.815
|% 9,62
|
|ECILC
|4,78
|282.960.568
|% 2,80
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|GSRAY
|2,72
|260.298.704
|% 7,09
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|THYAO
|10,44
|253.156.265
|% 0,10
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|DOHOL
|1,81
|233.126.646
|% 5,23
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|GSRAY
|2,72
|260.298.704
|% 7,09
|
|KARSN
|1,57
|146.667.336
|% 3,97
|
|YKBNK
|2,01
|146.456.710
|% 1,01
|
|ODAS
|1,64
|108.992.391
|% 1,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6314
|8,6747
|% 0,97
|
|Frank
|7,2000
|7,2434
|% 0,49
|
|Riyal
|1,8521
|1,8614
|% -0,02
|
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|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.700
|1.700
|13,86
|
|Altın Gr.
|382
|383
|4,33
|
|Cumhuriyet
|2.454
|2.513
|29,70
|
|Tam
|2.519
|2.579
|30,50
|
|Yarım
|1.227
|1.259
|14,80
|
|Çeyrek
|616
|630
|7,40
|
|Gümüş.Ons
|14,92
|14,96
|0,04
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|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|0,03
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|B. Petrol
|19,41
|19,41
|0,08
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