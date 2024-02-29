***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı İzin Süresi Uzatımı Hakkında,Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 29.02.2024İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 80.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2028Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6.Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 29.02.2024 tarihinde (bugün) almış aldığı karara göreSPK'nun II-18.1 Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 6. Maddesi 2. Fıkrası gereğince yetki süresinin 2024-2028 yılları (5 Yıl) arasında beş yıllık dönem itibariyle uzatılması ile ilgili olarak TTK'nın ilgili maddesi uyarınca Esas Sözleşmemizin ''Kayıtlı Sermaye'' başlıklı 6. maddesinin değişikliği için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınmasına, T.C. Ticaret Bakanlığı'na müracaat edilmesine ve ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına, karar vermiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 KAYITLI SERMAYE TAVAN SÜRE UZATIMI TADİLİ.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253009BIST