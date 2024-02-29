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***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

29.02.2024 16:42
***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı İzin Süresi Uzatımı Hakkında,
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 29.02.2024
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 80.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2028
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6.

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 29.02.2024 tarihinde (bugün) almış aldığı karara göre
SPK'nun II-18.1 Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 6. Maddesi 2. Fıkrası gereğince yetki süresinin 2024-2028 yılları (5 Yıl) arasında beş yıllık dönem itibariyle uzatılması ile ilgili olarak TTK'nın ilgili maddesi uyarınca Esas Sözleşmemizin ''Kayıtlı Sermaye'' başlıklı 6. maddesinin değişikliği için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınmasına, T.C. Ticaret Bakanlığı'na müracaat edilmesine ve ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına, karar vermiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 KAYITLI SERMAYE TAVAN SÜRE UZATIMI TADİLİ.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253009


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