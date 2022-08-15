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***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1

15.08.2022 18:20
***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1


***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1 )

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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I

4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi
Yok
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
Hayır (No)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
Başkan ve Murahhas Üye: Ragıp Akın, Başkan Vekil ve Murahhas Üye: Henza Çolakoğlu, Murahhas Üye: Nuri Akın, Murahhas Üye: Feyza Çolakoğlu, Üye:Saniye Elvan Kızılkaya, Bağımsız Üye: Turgay Gönensin, Bağımsız Üye: İmre Gül Gençer Hepyaz.
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
Yok
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası
Yok
Yönetim kurulu başkanının adı
Ragıp Akın
İcra başkanı / genel müdürün adı
İcra Başkanı: Ragıp Akın, Genel Müdür: Dursun Ali Yılmaz
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
Aynı kişi değil.
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı
Vardır. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı
Yok
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
4 kadın üye vardır. %57



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055568


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