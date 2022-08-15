***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1









***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1 )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-I4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet EsaslarıEn son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihiYokYönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığıHayır (No)Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediğiHayır (No)Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriğiBaşkan ve Murahhas Üye: Ragıp Akın, Başkan Vekil ve Murahhas Üye: Henza Çolakoğlu, Murahhas Üye: Nuri Akın, Murahhas Üye: Feyza Çolakoğlu, Üye:Saniye Elvan Kızılkaya, Bağımsız Üye: Turgay Gönensin, Bağımsız Üye: İmre Gül Gençer Hepyaz.İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısıYokFaaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarasıYokYönetim kurulu başkanının adıRagıp Akınİcra başkanı / genel müdürün adıİcra Başkanı: Ragıp Akın, Genel Müdür: Dursun Ali YılmazYönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısıAynı kişi değil.Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısıVardır. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adıYokKadın üyelerin sayısı ve oranı4 kadın üye vardır. %57http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055568BIST