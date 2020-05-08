***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.04.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 09.04.2020 tarihli Kap açıklamasında 14.04.2020 tarihinde "Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği" hakkında İŞKUR'a yapmış olduğu başvurusu gerekli şartları taşıdığı ve 4447 sayılı kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde uygun görüldüğü tarafımıza bildirilmiştir.Bu kapsamda 14.04.2020 tarihinden itibaren çalışmalarımız kısmi olarak devam etmektedir.Kamuoyu ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843609BIST