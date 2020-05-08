***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.05.2020 14:14
***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.04.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 09.04.2020 tarihli Kap açıklamasında 14.04.2020 tarihinde "Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği" hakkında İŞKUR'a yapmış olduğu başvurusu gerekli şartları taşıdığı ve 4447 sayılı kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde uygun görüldüğü tarafımıza bildirilmiştir.
Bu kapsamda 14.04.2020 tarihinden itibaren çalışmalarımız kısmi olarak devam etmektedir.
Kamuoyu ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843609
BIST
15:0698.550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
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|: 98.903
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396,42
En Düşük
389,39
BIST En Aktif Hisseler
|SODSN
|29,04
|122.607
|% 10,00
|
|YONGA
|19,03
|108.909
|% 10,00
|
|CMBTN
|48,90
|5.947.118
|% 9,99
|
|KUTPO
|15,97
|5.486.573
|% 9,99
|
|GLRYH
|16,73
|65.416.018
|% 9,99
|
|HALKS
|3,79
|93.275
|% -9,98
|
|SEYKM
|12,99
|43.545.745
|% -8,71
|
|BALAT
|2,13
|192.246
|% -6,58
|
|MERIT
|20,48
|149.156
|% -6,48
|
|NIBAS
|8,50
|1.005.668
|% -5,56
|
|KRDMD
|2,55
|902.655.185
|% -1,92
|
|GARAN
|8,02
|529.712.629
|% 0,00
|
|HALKB
|5,43
|469.398.188
|% 4,62
|
|AFYON
|2,89
|428.362.282
|% 3,96
|
|VAKBN
|4,62
|399.821.624
|% 2,67
|
|KRDMD
|2,55
|902.655.185
|% -1,92
|
|YKBNK
|2,13
|343.226.284
|% 0,00
|
|AFYON
|2,89
|428.362.282
|% 3,96
|
|HALKB
|5,43
|469.398.188
|% 4,62
|
|VAKBN
|4,62
|399.821.624
|% 2,67
|
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|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7823
|8,8264
|% 0,11
|
|Frank
|7,2962
|7,3401
|% 0,17
|
|Riyal
|1,8888
|1,8983
|% -0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.720
|1.720
|3,65
|
|Altın Gr.
|393
|393
|0,22
|
|Cumhuriyet
|2.516
|2.569
|0,50
|
|Tam
|2.590
|2.636
|0,50
|
|Yarım
|1.264
|1.289
|0,20
|
|Çeyrek
|630
|645
|0,10
|
|Gümüş.Ons
|15,54
|15,57
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,53
|3,54
|0,02
|
|B. Petrol
|29,76
|29,76
|0,30
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