***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.06.2020 15:56
***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Akın Tekstil A.Ş. olarak 64 yıllık varlığımız Ar-Ge çalışmalarına bağlıdır. Şirketin devamlılığı günün şartlarına uygun ürün geliştirmek ile mümkündür ve bu çalışmaları yapmak en önemli hedeflerimiz arasındadır. Bugün yaşanılan ve tüm dünyayı etkileyen virüs salgınına yönelik yaptığımız araştırmalar ve çalışmalardan olumlu sonuç elde ettik. Kumaşlarımız üzerinde virüslere karşı geliştirdiğimiz antiviral apre uygulama testlerimizi tamamladık ve üretime hazır hale geldik. Interface Research and Development (Amerika) laboratuvarlarında yaptırdığımız testler sonucunda Antiviral Apre tekniğinin kumaşlarımızda solunum yolu ile bulaşabilen virüslere karşı %99 oranında koruma sağladığı tespit edilmiştir. Bu şekilde hazırlanan kumaş numuneleri müşterilerimizle paylaşılmıştır.
Pay sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850963
BIST
16:58109.895
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 739,46
|Açılış
|: 108.485
|
|Önceki Kapanış
|: 109.155
|
110.075
En Düşük
107.833
16:586,8414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0020
|Açılış
|: 6,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8370
|
6,8437
En Düşük
6,8023
16:587,7342
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0031
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7550
|
7,7460
En Düşük
7,6998
16:58382,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 2,44
|Açılış
|: 382,46
|
|Önceki Kapanış
|: 380,02
|
382,71
En Düşük
378,74
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|30,14
|56.326.576
|% 10,00
|
|GLRYH
|12,98
|25.299.948
|% 10,00
|
|KSTUR
|42,12
|42.949
|% 9,97
|
|DAGHL
|11,61
|3.501.490
|% 9,94
|
|EKIZ
|10,73
|3.915.988
|% 9,94
|
|UMPAS
|0,81
|80.276
|% -10,00
|
|EGCEY
|1,45
|777.748
|% -9,94
|
|EGCYO
|1,63
|1.292.907
|% -9,94
|
|YONGA
|29,20
|268.069
|% -9,54
|
|EGCYH
|0,96
|1.338.564
|% -9,43
|
|ASELS
|32,30
|835.201.516
|% 0,19
|
|GARAN
|8,15
|723.397.116
|% -0,12
|
|GUSGR
|4,16
|679.873.961
|% 8,05
|
|ECILC
|5,88
|578.447.136
|% 2,98
|
|PGSUS
|58,75
|577.699.531
|% 3,34
|
|EKGYO
|1,94
|572.301.329
|% 0,00
|
|TSKB
|1,26
|335.712.582
|% 1,61
|
|IHLGM
|1,57
|350.581.860
|% -0,63
|
|IEYHO
|0,77
|145.950.568
|% 5,48
|
|GUSGR
|4,16
|679.873.961
|% 8,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5769
|8,6200
|% -0,22
|
|Frank
|7,1863
|7,2296
|% -0,42
|
|Riyal
|1,8147
|1,8238
|% -0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.741
|1.741
|13,37
|
|Altın Gr.
|382
|382
|1,76
|
|Cumhuriyet
|2.469
|2.494
|8,50
|
|Tam
|2.541
|2.563
|8,70
|
|Yarım
|1.240
|1.251
|4,30
|
|Çeyrek
|620
|626
|2,10
|
|Gümüş.Ons
|17,70
|17,75
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,87
|3,88
|-0,01
|
|B. Petrol
|38,98
|38,98
|0,43
|
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