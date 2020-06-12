***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAkın Tekstil A.Ş. olarak 64 yıllık varlığımız Ar-Ge çalışmalarına bağlıdır. Şirketin devamlılığı günün şartlarına uygun ürün geliştirmek ile mümkündür ve bu çalışmaları yapmak en önemli hedeflerimiz arasındadır. Bugün yaşanılan ve tüm dünyayı etkileyen virüs salgınına yönelik yaptığımız araştırmalar ve çalışmalardan olumlu sonuç elde ettik. Kumaşlarımız üzerinde virüslere karşı geliştirdiğimiz antiviral apre uygulama testlerimizi tamamladık ve üretime hazır hale geldik. Interface Research and Development (Amerika) laboratuvarlarında yaptırdığımız testler sonucunda Antiviral Apre tekniğinin kumaşlarımızda solunum yolu ile bulaşabilen virüslere karşı %99 oranında koruma sağladığı tespit edilmiştir. Bu şekilde hazırlanan kumaş numuneleri müşterilerimizle paylaşılmıştır.Pay sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850963BIST