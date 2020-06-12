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***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

12.06.2020 15:56
GÜNCEL HABERLER



***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Akın Tekstil A.Ş. olarak  64 yıllık varlığımız Ar-Ge çalışmalarına  bağlıdır. Şirketin devamlılığı günün şartlarına uygun ürün geliştirmek ile mümkündür ve bu çalışmaları yapmak en önemli hedeflerimiz arasındadır. Bugün yaşanılan ve tüm dünyayı etkileyen virüs salgınına yönelik yaptığımız  araştırmalar ve  çalışmalardan  olumlu sonuç elde ettik. Kumaşlarımız üzerinde virüslere karşı geliştirdiğimiz antiviral apre uygulama testlerimizi tamamladık ve üretime hazır hale geldik.  Interface Research and Development (Amerika) laboratuvarlarında yaptırdığımız testler sonucunda  Antiviral Apre tekniğinin  kumaşlarımızda solunum yolu ile bulaşabilen virüslere karşı %99 oranında koruma sağladığı tespit edilmiştir. Bu şekilde hazırlanan kumaş numuneleri müşterilerimizle paylaşılmıştır.
Pay sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850963


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GLRYH 12,98 25.299.948 % 10,00  
KSTUR 42,12 42.949 % 9,97  
DAGHL 11,61 3.501.490 % 9,94  
EKIZ 10,73 3.915.988 % 9,94  
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Sterlin 8,5769 8,6200 % -0,22  
Frank 7,1863 7,2296 % -0,42  
Riyal 1,8147 1,8238 % -0,18  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.741 1.741 13,37  
Altın Gr. 382 382 1,76  
Cumhuriyet 2.469 2.494 8,50  
Tam 2.541 2.563 8,70  
Yarım 1.240 1.251 4,30  
Çeyrek 620 626 2,10  
Gümüş.Ons 17,70 17,75 0,07  
Gümüş Gr. 3,87 3,88 -0,01  
B. Petrol 38,98 38,98 0,43  
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