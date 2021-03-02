***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.03.2021 15:23
***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz 02.03.2021 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.
Kurumsal Yönetim Komitesinin 23 Şubat 2021 tarihli tavsiye kararıyla, Sayın İmre Gül GENÇER HEPYAZ ve Sayın Turgay GÖNENSİN'in Yönetim Kurulu Bağımsız Üye Adayı olarak 30 Mart 2021 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortakların onayına sunulmasına, oy çokluğu ile karar verildi.
Adayların Özgeçmişleri ve Bağımsızlık Beyanları ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914483
BIST
15:471.533
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 5,92
|Açılış
|: 1.526
|
|Önceki Kapanış
|: 1.527
|
1.537
En Düşük
1.519
15:477,3160
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0200
|Açılış
|: 7,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2400
|
7,3631
En Düşük
7,2702
15:478,8081
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0177
|Açılış
|: 8,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7200
|
8,8411
En Düşük
8,7606
15:47407,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 3,43
|Açılış
|: 407,65
|
|Önceki Kapanış
|: 404,21
|
408,25
En Düşük
400,31
BIST En Aktif Hisseler15:47
|AYEN
|8,91
|77.787.736
|% 10,00
|
|ISATR
|227.690,00
|227.690
|% 10,00
|
|DYOBY
|15,97
|67.275.068
|% 9,99
|
|KENT
|358,90
|5.113.607
|% 9,99
|
|VAKFN
|19,48
|3.562.697
|% 9,99
|
|CASA
|203,50
|2.417.987
|% -10,00
|
|UMPAS
|1,26
|239.730
|% -10,00
|
|EMNIS
|28,64
|2.441.218
|% -9,99
|
|MERIT
|324,50
|1.733.824
|% -9,99
|
|KSTUR
|352,20
|1.214.899
|% -9,99
|
|THYAO
|14,83
|4.194.579.102
|% 7,46
|
|SISE
|7,72
|1.595.144.574
|% 1,71
|
|KOZAL
|132,70
|1.445.543.143
|% -2,64
|
|PETKM
|5,62
|1.277.577.502
|% 4,46
|
|KRDMD
|6,87
|1.147.656.846
|% -0,43
|
|EKGYO
|2,35
|801.286.136
|% 0,00
|
|THYAO
|14,83
|4.194.579.102
|% 7,46
|
|PETKM
|5,62
|1.277.577.502
|% 4,46
|
|SISE
|7,72
|1.595.144.574
|% 1,71
|
|SKBNK
|1,39
|279.971.088
|% -0,71
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3122
|7,3160
|% 0,27
|
|Euro
|8,7979
|8,8081
|% 0,20
|
|Sterlin
|10,1671
|10,2181
|% 0,44
|
|Frank
|7,9468
|7,9947
|% 0,08
|
|Riyal
|1,9466
|1,9563
|% 0,39
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.732
|1.732
|8,14
|
|Altın Gr.
|408
|408
|3,71
|
|Cumhuriyet
|2.710
|2.751
|13,00
|
|Tam
|2.701
|2.769
|14,53
|
|Yarım
|1.305
|1.339
|7,03
|
|Çeyrek
|655
|670
|3,52
|
|Gümüş.Ons
|26,35
|26,40
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,20
|6,21
|-0,01
|
|B. Petrol
|63,80
|63,80
|0,11
|
Seans Raporu
15:47
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16:00PGSUS
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15:58MARTI
Yüzde 5.40 oranında artışla 2.93 lira fiyatla işlem gören hissede 42, 165, 332 adet işlem
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15:57XU100
Endeks 1, 534 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 44 üstünde . İşlem hacmi 25, 067.00 milyon TL de
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15:57INDES
Yüzde 9.89 oranında artışla 27.10 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 019, 562 adet işlem