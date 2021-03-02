***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz 02.03.2021 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.Kurumsal Yönetim Komitesinin 23 Şubat 2021 tarihli tavsiye kararıyla, Sayın İmre Gül GENÇER HEPYAZ ve Sayın Turgay GÖNENSİN'in Yönetim Kurulu Bağımsız Üye Adayı olarak 30 Mart 2021 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortakların onayına sunulmasına, oy çokluğu ile karar verildi.Adayların Özgeçmişleri ve Bağımsızlık Beyanları ekte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914483BIST