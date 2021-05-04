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***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

04.05.2021 15:50



***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.01.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizde vekaleten Genel Müdür görevini yerine getirmekte olan Sayın Dursun Ali Yılmaz 05 Mayıs 2021 tarihinden geçerli olmak üzere Genel Müdürlük görevine  asaleten atanmıştır. Sayın Dursun Ali Yılmaz'ın  özgeçmişi internet sitemizde mevcuttur.
Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934421


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