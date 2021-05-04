***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06.01.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizde vekaleten Genel Müdür görevini yerine getirmekte olan Sayın Dursun Ali Yılmaz 05 Mayıs 2021 tarihinden geçerli olmak üzere Genel Müdürlük görevine asaleten atanmıştır. Sayın Dursun Ali Yılmaz'ın özgeçmişi internet sitemizde mevcuttur.Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934421BIST