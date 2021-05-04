***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.05.2021 15:50
***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.01.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizde vekaleten Genel Müdür görevini yerine getirmekte olan Sayın Dursun Ali Yılmaz 05 Mayıs 2021 tarihinden geçerli olmak üzere Genel Müdürlük görevine asaleten atanmıştır. Sayın Dursun Ali Yılmaz'ın özgeçmişi internet sitemizde mevcuttur.
Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934421
BIST
17:051.413
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -7,96
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.421
|
1.428
En Düşük
1.412
17:058,3185
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0711
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3481
En Düşük
8,2393
17:0510,0087
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0533
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0391
En Düşük
9,9291
17:05480,73
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 5,10
|Açılış
|: 480,73
|
|Önceki Kapanış
|: 475,62
|
480,78
En Düşük
473,46
BIST En Aktif Hisseler17:03
|KARTN
|61,60
|57.517.877
|% 10,00
|
|DITAS
|15,29
|2.209.558
|% 10,00
|
|EMNIS
|27,94
|1.109.525
|% 10,00
|
|CANTE
|5,18
|16.650.551
|% 9,98
|
|MERIT
|306,40
|4.265.749
|% 9,98
|
|CASA
|144,20
|348.537
|% -9,99
|
|VAKFN
|21,30
|13.802.783
|% -9,97
|
|AYCES
|68,35
|1.158.997
|% -9,95
|
|PRKME
|5,70
|57.187.422
|% -7,92
|
|SEKUR
|24,20
|13.990.788
|% -7,56
|
|EREGL
|19,55
|1.564.189.144
|% 3,11
|
|THYAO
|12,67
|1.085.872.483
|% -1,93
|
|GARAN
|7,28
|805.641.737
|% -1,22
|
|KRDMD
|7,54
|802.208.227
|% 2,03
|
|PETKM
|6,85
|753.410.765
|% 0,74
|
|YKBNK
|2,07
|318.545.827
|% -2,36
|
|DOHOL
|2,95
|332.585.038
|% -0,34
|
|GARAN
|7,28
|805.641.737
|% -1,22
|
|PETKM
|6,85
|753.410.765
|% 0,74
|
|KRDMD
|7,54
|802.208.227
|% 2,03
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3155
|8,3187
|% 0,86
|
|Euro
|10,0015
|10,0186
|% 0,63
|
|Sterlin
|11,4818
|11,5394
|% 0,37
|
|Frank
|9,0734
|9,1281
|% 0,63
|
|Riyal
|2,2108
|2,2219
|% 0,80
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|-0,02
|
|Altın Gr.
|480
|480
|4,11
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,97
|27,00
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|7,20
|7,21
|0,07
|
|B. Petrol
|68,75
|68,75
|1,19
|
Seans Raporu
17:03
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17:19
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, ARCLK, YKBNK
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17:19XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 41 kaybederek (% -0.52 ) 1, 220
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17:19
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BJKAS, DITAS, EMNIS, DERHL, KARTN, MRSHL, ETILR, CANTE, MERIT, MEPET
-
17:19
DERHL, MERIT, TMPOL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:19
DENGE, CASA, FORMT değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında