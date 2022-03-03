***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimize %25,52 oranında iştirak eden RA Capital Danışmanlık A.Ş.'nin ortaklık yapısı değişmiş olup, yeni ortaklık yapısında şirketin ortaklarından Sn. Nuri Akın, Sn. Ali Akın ve Sn. Ahmet Akın sahip oldukları sermaye, hak ve payları (toplamda 1.209.017.700 adet paya karşılık 12.090.177 TL tutarında) Sn. Ragıp Akın'a devredilmiştir.Bu hisse devir işlemi Akın Tekstil A.Ş.' nin Yönetim Yapısında ve Yönetim Kurulu'nda herhangi bir değişiklik yaratmamıştır.Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006996BIST