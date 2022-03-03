***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.03.2022 18:20
***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimize %25,52 oranında iştirak eden RA Capital Danışmanlık A.Ş.'nin ortaklık yapısı değişmiş olup, yeni ortaklık yapısında şirketin ortaklarından Sn. Nuri Akın, Sn. Ali Akın ve Sn. Ahmet Akın sahip oldukları sermaye, hak ve payları (toplamda 1.209.017.700 adet paya karşılık 12.090.177 TL tutarında) Sn. Ragıp Akın'a devredilmiştir.
Bu hisse devir işlemi Akın Tekstil A.Ş.' nin Yönetim Yapısında ve Yönetim Kurulu'nda herhangi bir değişiklik yaratmamıştır.
Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006996
BIST
18:052.023
En Yüksek
|Değişim
|: 1,87%
|| 37,20
|Açılış
|: 2.009
|
|Önceki Kapanış
|: 1.986
|
2.047
En Düşük
2.009
18:0514,1214
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0316
|Açılış
|: 14,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 14,0600
|
14,1545
En Düşük
13,9691
18:0515,6678
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0414
|Açılış
|: 15,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6000
|
15,7828
En Düşük
15,5464
18:05874,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 2,54
|Açılış
|: 874,13
|
|Önceki Kapanış
|: 872,27
|
881,45
En Düşük
865,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BUCIM
|2,02
|6.027.730
|% 13,48
|
|ASUZU
|45,12
|44.897.975
|% 10,00
|
|PKENT
|374,00
|21.122.104
|% 10,00
|
|KOZAL
|128,90
|1.153.549.177
|% 9,98
|
|KOZAA
|21,96
|516.438.403
|% 9,96
|
|KZBGY
|44,10
|13.280.483
|% -10,00
|
|AKFGY
|3,25
|144.102.858
|% -9,97
|
|BASCM
|3,65
|1.489.393
|% -9,88
|
|SANEL
|9,12
|10.851.447
|% -8,16
|
|KONKA
|10,35
|148.047.279
|% -6,59
|
|KRDMD
|13,61
|4.503.194.403
|% 5,83
|
|THYAO
|25,94
|3.532.525.765
|% -0,15
|
|EREGL
|35,34
|3.515.778.363
|% 2,49
|
|ASELS
|23,82
|2.135.633.482
|% 3,75
|
|GARAN
|11,78
|1.813.182.422
|% 1,38
|
|KRDMD
|13,61
|4.503.194.403
|% 5,83
|
|YKBNK
|3,66
|803.716.280
|% 0,27
|
|PETKM
|7,90
|1.340.537.770
|% 3,40
|
|GARAN
|11,78
|1.813.182.422
|% 1,38
|
|DOHOL
|2,65
|362.334.309
|% 2,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,0964
|14,1177
|% 0,20
|
|Euro
|15,5913
|15,6658
|% -0,28
|
|Sterlin
|18,8086
|18,9030
|% -0,07
|
|Frank
|15,3017
|15,3939
|% 0,36
|
|Riyal
|3,7515
|3,7704
|% 0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.928
|2,62
|
|Altın Gr.
|875
|876
|3,28
|
|Cumhuriyet
|5.812
|5.900
|-4,00
|
|Tam
|5.792
|5.938
|12,04
|
|Yarım
|2.799
|2.873
|5,82
|
|Çeyrek
|1.404
|1.436
|2,91
|
|Gümüş.Ons
|25,11
|25,14
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,41
|11,43
|-0,02
|
|B. Petrol
|114
|114
|1,07
|
Seans Raporu
18:05
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17:58TSGYO
Yüzde 5.45 oranında artışla 3.29 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 357, 674 adet işlem
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17:57IHAAS
Yüzde 6.64 oranında artışla 11.41 lira fiyatla işlem gören hissede 311, 976 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 35, 3 artarak (% 1.96 ) 1, 835
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YAYLA, KOZAL, KOZAA, PKENT, EDIP, ISKUR, IPEKE
-
17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KZBGY, BASCM, AKFGY