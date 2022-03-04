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***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

04.03.2022 14:57
***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

                   Yönetim Kurulumuz 04.03.2022 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.
Kurumsal Yönetim Komitesinin 02.03.2022. tarihli tavsiye kararıyla, Sayın İmre Gül GENÇER HEPYAZ ve Sayın Turgay GÖNENSİN'in Yönetim Kurulu Bağımsız Üye Adayı olarak 31.03.2022 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortakların onayına sunulmasına, oy çokluğu ile karar verildi.
  
Adayların Özgeçmişleri ve Bağımsızlık Beyanları ekte sunulmuştur.
 
Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
 
Saygılarımızla,
 
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007272


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