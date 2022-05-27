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***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

27.05.2022 15:43
***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Şirketimize %28,17 oranında iştirak eden Haydar Akın Holding A.Ş.'nin hisseleri tam  bölünme yoluyla bölünerek oluşan Çolakoğlu Holding A.Ş. ve HMİ Holding A.Ş'ye geçmiştir. Tam bölünme sonucu yeni kurulan şirketlerde iktisap edilecek paylar, bölünen şirket pay sahiplerinin hisselerini koruyacak şekilde pay oranları üzerinden pay sahiplerine verilmiştir.
Tam bölünen Haydar Akın Holding AŞ.'ne ait  toplam 709.974.000 adet paya karşılık 7.099.740 TL tutarındaki hisse
   HMİ Holding A.Ş. ne,                354.987.000 adet paya karşılık 3.549.870 TL ve
   Çolakoğlu Holding A.Ş.'ne         354.987.000 adet paya karşılık 3.549.870 TL olarak iki firmaya devredilmiştir.
 Bu hisse devir işlemi Akın Tekstil A.Ş.' nin Yönetim Yapısında ve Yönetim Kurulu'nda herhangi bir değişiklik yaratmamıştır.
Pay sahiplerinin ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,
          
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032946


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
HATEK 21,34 42.297.380 % 10,00  
RODRG 17,60 3.733.433 % 10,00  
AKSA 54,20 273.464.666 % 9,67  
ULUUN 13,83 187.205.797 % 7,38  
MPARK 35,54 152.859.290 % 6,92  
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Frank 17,0647 17,1675 % 0,51  
Riyal 4,3585 4,3804 % 0,32  
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15:52 Alış Satış %  
Altın Ons 1.852 1.852 1,25  
Altın Gr. 977 978 4,97  
Cumhuriyet 6.503 6.602 43,00  
Tam 6.470 6.633 39,31  
Yarım 3.127 3.209 19,02  
Çeyrek 1.568 1.604 9,51  
Gümüş.Ons 22,21 22,24 0,21  
Gümüş Gr. 11,77 11,78 0,21  
B. Petrol 114 114 -0,58  
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