***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.05.2022 15:43
***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimize %28,17 oranında iştirak eden Haydar Akın Holding A.Ş.'nin hisseleri tam bölünme yoluyla bölünerek oluşan Çolakoğlu Holding A.Ş. ve HMİ Holding A.Ş'ye geçmiştir. Tam bölünme sonucu yeni kurulan şirketlerde iktisap edilecek paylar, bölünen şirket pay sahiplerinin hisselerini koruyacak şekilde pay oranları üzerinden pay sahiplerine verilmiştir.
Tam bölünen Haydar Akın Holding AŞ.'ne ait toplam 709.974.000 adet paya karşılık 7.099.740 TL tutarındaki hisse
HMİ Holding A.Ş. ne, 354.987.000 adet paya karşılık 3.549.870 TL ve
Çolakoğlu Holding A.Ş.'ne 354.987.000 adet paya karşılık 3.549.870 TL olarak iki firmaya devredilmiştir.
Bu hisse devir işlemi Akın Tekstil A.Ş.' nin Yönetim Yapısında ve Yönetim Kurulu'nda herhangi bir değişiklik yaratmamıştır.
Pay sahiplerinin ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032946
BIST
15:522.449
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -1,50
|Açılış
|: 2.454
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.470
En Düşük
2.441
15:5216,3468
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0020
|Açılış
|: 16,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3500
|
16,4053
En Düşük
16,3130
15:5217,5118
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0478
|Açılış
|: 17,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,6366
En Düşük
17,4877
15:52977,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 4,59
|Açılış
|: 977,19
|
|Önceki Kapanış
|: 972,60
|
981,79
En Düşük
971,08
BIST En Aktif Hisseler15:52
|HATEK
|21,34
|42.297.380
|% 10,00
|
|RODRG
|17,60
|3.733.433
|% 10,00
|
|AKSA
|54,20
|273.464.666
|% 9,67
|
|ULUUN
|13,83
|187.205.797
|% 7,38
|
|MPARK
|35,54
|152.859.290
|% 6,92
|
|LIDFA
|8,20
|7.693.181
|% -9,99
|
|AKFGY
|2,74
|374.197.672
|% -9,87
|
|IHAAS
|23,50
|836.867
|% -8,42
|
|MEPET
|3,43
|22.960.518
|% -6,54
|
|NUGYO
|4,73
|121.721.869
|% -5,40
|
|THYAO
|44,86
|3.669.868.151
|% 0,90
|
|KARSN
|6,80
|2.190.447.542
|% 6,25
|
|EREGL
|32,92
|1.555.724.713
|% 1,54
|
|KRDMD
|14,62
|1.418.389.140
|% -0,20
|
|SISE
|20,50
|1.243.861.592
|% -1,91
|
|KARSN
|6,80
|2.190.447.542
|% 6,25
|
|AKFGY
|2,74
|374.197.672
|% -9,87
|
|DOHOL
|3,78
|495.080.325
|% 0,53
|
|YKBNK
|4,49
|569.939.455
|% -1,32
|
|HALKB
|5,65
|694.889.137
|% 2,17
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3286
|16,3468
|% -0,01
|
|Euro
|17,4961
|17,5118
|% -0,27
|
|Sterlin
|20,6474
|20,7510
|% 0,49
|
|Frank
|17,0647
|17,1675
|% 0,51
|
|Riyal
|4,3585
|4,3804
|% 0,32
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.852
|1.852
|1,25
|
|Altın Gr.
|977
|978
|4,97
|
|Cumhuriyet
|6.503
|6.602
|43,00
|
|Tam
|6.470
|6.633
|39,31
|
|Yarım
|3.127
|3.209
|19,02
|
|Çeyrek
|1.568
|1.604
|9,51
|
|Gümüş.Ons
|22,21
|22,24
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,77
|11,78
|0,21
|
|B. Petrol
|114
|114
|-0,58
|
Seans Raporu
15:52
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16:07MARTI
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16:04ANHYT
Yüzde -3.07 oranında düşüşle 12.64 lira fiyatla işlem gören hissede 378, 472 adet işlem
-
16:03XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -7, 28 kaybederek (% -0.27 ) 2, 725
-
16:03XU100
Endeks 2, 450 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 04 altında . İşlem hacmi 27, 014.00 milyon TL de