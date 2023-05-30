***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.05.2023 18:13
***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirketimizin yatırım amaçlı gayrimenkulleri içerisinde bulunan Bakırköy ilçesi, Osmaniye mahallesi 192 ada ve 24 parseldeki arsanın dahil olduğu bölge İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 24.11.2022 tarih ve 1517 sayılı kararı ile onaylanan Bakırköy İlçesi Demiryolu Kuzeyi ve Güneyi Revizyon Nazım İmar Planı ile Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı, Fikret Yüzatlı Caddesi, Prof. Dr. Aziz Ergin Caddesi ve E-5 Çırpıcı Yan Yol Caddesi arasındaki Rekreasyon Alanı ve Kültürel Tesis Alanı olarak teklif edilerek Millet Bahçesi Fonksiyonu ile düzenlenmiş ve askıya çıkarılmak suretiyle ilan edilmiştir.
Şirketimize ait olan bu gayrimenkulün değerini en iyi şekilde korumak için askıya çıkan 24.11.2022 t.t. 1/5.000 ölçekli Bakırköy İlçesi Demiryolu Kuzeyi ve Güneyi Revizyon Nazım İmar Planına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı nezdinde 30.05.2023 tarih ve 869625/132021 kayıt numarası ile süresi içinde yazılı olarak itiraz edilmiştir.
Kamuoyu ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154727
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|DNISI
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|% 10,00
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|AVHOL
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|180.222.563
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|GEREL
|18,72
|64.232.765
|% 9,99
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|MARKA
|15,44
|126.975.686
|% -9,97
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|FENER
|49,00
|394.877.642
|% -4,02
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|VANGD
|7,26
|8.920.643
|% -3,59
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|MMCAS
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|% -3,03
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|ATSYH
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|3.197.623
|% -3,03
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|9.493.435.689
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|KCHOL
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|5.671.970.625
|% 6,50
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|ASELS
|49,00
|4.223.597.369
|% 1,87
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|AKBNK
|16,37
|4.029.529.745
|% 9,94
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|ISCTR
|11,60
|5.806.116.699
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|YKBNK
|10,27
|3.956.247.329
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|ALBRK
|2,56
|834.939.784
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|EKGYO
|7,40
|2.365.577.526
|% 1,93
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|AKBNK
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|Sterlin
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|Frank
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|22,5652
|% 1,24
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|Riyal
|5,4224
|5,4496
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|18:05
|Alış
|Satış
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|1.961
|1.961
|19,82
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|Altın Gr.
|1.287
|1.287
|30,14
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|Cumhuriyet
|8.940
|9.120
|25,00
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|Tam
|8.931
|9.176
|22,16
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|Yarım
|4.396
|4.550
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|Çeyrek
|2.205
|2.268
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|Gümüş.Ons
|23,18
|23,21
|0,02
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|Gümüş Gr.
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|15,25
|0,25
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