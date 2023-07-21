***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.07.2023 12:59
***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 21.07.2023 tarihinde yapmış olduğu toplantısı sonucunda,
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11.maddesi gereğince, Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görev yapmakta olan Özlem Nazlı Arıkan'ın görevinden ayrılması sebebiyle yerine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlemiş olduğu mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Kurumsal Yönetim uygulamalarında koordinasyonu sağlamak ve üst düzey icracı yöneticiye çalışmaları hakkında raporlama yapmak üzere Kerem Kütükoğlu'nun Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174126
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