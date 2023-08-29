***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.08.2023 18:13
***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.05.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Bakırköy ilçesi, Osmaniye mahallesi 192 ada ve 24 parseldeki arsası ile ilgili olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce askıya çıkarılan imar planına yapılan 30.05.2023 tarih ve 869625/132021 kayıt numaralı itiraz neticesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından cevap verilmesi lazım gelen yasal sürede cevap gelmemesi üzerine şirketimizin menfaatlerinin korunması maksadıyla mahkeme nezdinde yasal yollara başvurulmuştur.
Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190309
BIST
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17:597.907
En Düşük
|Değişim
|: -0,44%
|| -34,60
|Açılış
|: 7.963
|
|Önceki Kapanış
|: 7.942
|
7.866
En Yüksek
8.014
17:5926,6282
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,1698
|Açılış
|: 26,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 26,6500
|
26,6359
En Düşük
25,9709
17:5928,9385
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,3058
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8000
|
28,9385
En Düşük
28,1807
17:591.655,01
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 20,69
|Açılış
|: 1.655,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.634,32
|
1.658,48
En Düşük
1.604,48
BIST En Aktif Hisseler17:59
|ADEL
|604,10
|740.099.972
|% 10,00
|
|GUBRF
|344,40
|4.329.091.856
|% 10,00
|
|ULAS
|17,16
|28.400.564
|% 10,00
|
|KMPUR
|85,80
|987.841.647
|% 10,00
|
|DIRIT
|7,70
|2.272.054
|% 10,00
|
|KENT
|427,10
|3.443.707
|% -9,99
|
|QNBFL
|276,30
|6.579.808
|% -9,97
|
|KTLEV
|55,80
|1.163.389.244
|% -9,93
|
|EGEPO
|18,85
|158.033.851
|% -9,89
|
|QNBFB
|103,00
|9.128.169
|% -9,25
|
|ISCTR
|22,16
|14.947.309.288
|% 8,52
|
|TUPRS
|142,20
|7.905.154.461
|% -3,13
|
|THYAO
|247,90
|7.146.630.032
|% -3,16
|
|KCHOL
|145,00
|6.719.904.141
|% 2,84
|
|ASTOR
|136,20
|6.660.933.802
|% 0,52
|
|ISCTR
|22,16
|14.947.309.288
|% 8,52
|
|SKBNK
|4,28
|1.417.725.206
|% 3,63
|
|EKGYO
|8,55
|2.616.615.894
|% 0,12
|
|YKBNK
|16,34
|4.815.771.173
|% -1,98
|
|ZOREN
|4,69
|1.047.116.806
|% -3,30
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,5913
|26,6280
|% 0,64
|
|Euro
|28,8211
|28,9395
|% 1,07
|
|Sterlin
|33,4848
|33,6527
|% 0,68
|
|Frank
|30,1282
|30,3097
|% 1,01
|
|Riyal
|7,0723
|7,1078
|% 0,53
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.935
|14,28
|
|Altın Gr.
|1.657
|1.658
|23,31
|
|Cumhuriyet
|11.187
|11.356
|-27,00
|
|Tam
|11.014
|11.140
|54,00
|
|Yarım
|5.520
|5.592
|28,00
|
|Çeyrek
|2.753
|2.797
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|24,70
|24,73
|0,48
|
|Gümüş Gr.
|21,19
|21,21
|0,57
|
|B. Petrol
|84,19
|84,19
|0,32
|
Seans Raporu
17:59
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -62, 26 kaybederek (% -0.89 ) 6, 952
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ISBTR, CRFSA, BYDNR, ADEL, ELITE, OFSYM, DURDO, KZGYO, CRDFA, OYLUM
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KTLEV, KENT, QNBFL, TETMT
-
17:59
MIPAZ, DIRIT, ULUFA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
MNDRS, KSTUR, EDIP değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında