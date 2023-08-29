***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.05.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Bakırköy ilçesi, Osmaniye mahallesi 192 ada ve 24 parseldeki arsası ile ilgili olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce askıya çıkarılan imar planına yapılan 30.05.2023 tarih ve 869625/132021 kayıt numaralı itiraz neticesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından cevap verilmesi lazım gelen yasal sürede cevap gelmemesi üzerine şirketimizin menfaatlerinin korunması maksadıyla mahkeme nezdinde yasal yollara başvurulmuştur.Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190309BIST