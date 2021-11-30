***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
30.11.2021 17:17
***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
DURSUN ALİ YILMAZ Genel Müdür Genel Müdür Vekili
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980289
BIST
17:551.810
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,64
|Açılış
|: 1.808
|
|Önceki Kapanış
|: 1.809
|
1.819
En Düşük
1.797
17:5513,1200
En Yüksek
|Değişim
|: 2,37%
|| 0,3037
|Açılış
|: 13,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,7100
|
13,1948
En Düşük
12,6998
17:5514,9459
En Yüksek
|Değişim
|: 3,30%
|| 0,4770
|Açılış
|: 14,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3100
|
14,9916
En Düşük
14,2915
17:55758,21
En Yüksek
|Değişim
|: 3,16%
|| 23,21
|Açılış
|: 758,21
|
|Önceki Kapanış
|: 735,00
|
761,61
En Düşük
729,71
BIST En Aktif Hisseler17:55
|AKFGY
|5,83
|34.864.467
|% 10,00
|
|SONME
|31,02
|3.825.535
|% 10,00
|
|ISATR
|257.597,00
|257.597
|% 10,00
|
|ISBTR
|42.350,00
|716.550
|% 10,00
|
|YAPRK
|34,56
|12.663.547
|% 9,99
|
|FENER
|31,00
|193.792.619
|% -9,99
|
|YONGA
|22,54
|920.555
|% -9,98
|
|PRKAB
|64,10
|27.119.492
|% -9,97
|
|DOBUR
|235,80
|538.567
|% -9,97
|
|MEPET
|2,45
|28.922.311
|% -9,93
|
|ASELS
|21,58
|3.255.050.029
|% -5,10
|
|GARAN
|11,45
|2.578.654.696
|% 0,44
|
|KOZAL
|129,90
|2.245.430.105
|% 7,71
|
|THYAO
|17,23
|1.831.052.971
|% -0,52
|
|SASA
|43,22
|1.476.723.338
|% 0,61
|
|YKBNK
|3,18
|1.105.705.929
|% 0,32
|
|GARAN
|11,45
|2.578.654.696
|% 0,44
|
|AKBNK
|6,55
|1.270.593.750
|% -0,76
|
|EKGYO
|2,25
|360.480.285
|% -0,44
|
|ASELS
|21,58
|3.255.050.029
|% -5,10
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,1112
|13,1200
|% 2,37
|
|Euro
|14,9101
|14,9459
|% 3,30
|
|Sterlin
|17,4007
|17,4880
|% 2,38
|
|Frank
|14,2121
|14,2977
|% 2,85
|
|Riyal
|3,4748
|3,4922
|% 2,04
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|18,22
|
|Altın Gr.
|756
|756
|20,97
|
|Cumhuriyet
|4.986
|5.061
|156,00
|
|Tam
|4.962
|5.088
|155,88
|
|Yarım
|2.398
|2.461
|75,41
|
|Çeyrek
|1.203
|1.231
|37,70
|
|Gümüş.Ons
|23,09
|23,12
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|9,64
|9,65
|0,23
|
|B. Petrol
|70,73
|70,73
|-2,49
|