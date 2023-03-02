***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu









***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSürdürülebilirlik RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 2022 Yılı Sürdürülebilirlik Uyum Raporu ve Uyum Beyanı ekte yer almaktadır. Pay sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1119327BIST