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***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

15.04.2020 15:50
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***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Yönetim Kurulu Komiteleri

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Açıklamalar

                   Şirketimizin Yönetim Kurulu 15.04.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (II-17.1) yer alan hükümler çerçevesinde  Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite ve Riskin Erken Saptanması Komitelerinin aşağıdaki üyelerden oluşturulmasına karar vermiştir.
 
Denetimden Sorumlu Komite:
    Bağımsız  Yönetim Kurulu Üyesi     
    Turgay GÖNENSİN
    Başkan

    Bağımsız  Yönetim Kurulu Üyesi
    İmre Gül GENÇER
    Üye

 
Kurumsal Yönetim Komitesi:
    Bağımsız  Yönetim Kurulu Üyesi
    İmre Gül  GENÇER
    Başkan

      Genel  Müdür
Mali  ve İdari İşler Genel Müdür Yrd.
      Fatih  GÖÇMEN
D. Ali  YILMAZ
      Üye
Üye

    Yatırımcı  İlişkileri Bölüm Yöneticisi
    Özlem Nazlı  ARIKAN
    Üye

 
Riskin Erken Saptanması Komitesi:
    Bağımsız  Yönetim Kurulu Üyesi
    İmre Gül GENÇER
    Başkan

    Bağımsız  Yönetim Kurulu Üyesi
    Turgay GÖNENSİN
    Üye

    Mali  ve İdari İşler Genel Müdür Yrd.
    D. Ali YILMAZ
    Üye






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838349


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