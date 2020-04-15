***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Yönetim Kurulu 15.04.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (II-17.1) yer alan hükümler çerçevesinde Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite ve Riskin Erken Saptanması Komitelerinin aşağıdaki üyelerden oluşturulmasına karar vermiştir.Denetimden Sorumlu Komite:Bağımsız Yönetim Kurulu ÜyesiTurgay GÖNENSİNBaşkanBağımsız Yönetim Kurulu Üyesiİmre Gül GENÇERÜyeKurumsal Yönetim Komitesi:Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesiİmre Gül GENÇERBaşkanGenel MüdürMali ve İdari İşler Genel Müdür Yrd.Fatih GÖÇMEND. Ali YILMAZÜyeÜyeYatırımcı İlişkileri Bölüm YöneticisiÖzlem Nazlı ARIKANÜyeRiskin Erken Saptanması Komitesi:Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesiİmre Gül GENÇERBaşkanBağımsız Yönetim Kurulu ÜyesiTurgay GÖNENSİNÜyeMali ve İdari İşler Genel Müdür Yrd.D. Ali YILMAZÜyehttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838349BIST