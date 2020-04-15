***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
15.04.2020 15:50
***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Açıklamalar
Şirketimizin Yönetim Kurulu 15.04.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (II-17.1) yer alan hükümler çerçevesinde Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite ve Riskin Erken Saptanması Komitelerinin aşağıdaki üyelerden oluşturulmasına karar vermiştir.
Denetimden Sorumlu Komite:
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Turgay GÖNENSİN
Başkan
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
İmre Gül GENÇER
Üye
Kurumsal Yönetim Komitesi:
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
İmre Gül GENÇER
Başkan
Genel Müdür
Mali ve İdari İşler Genel Müdür Yrd.
Fatih GÖÇMEN
D. Ali YILMAZ
Üye
Üye
Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi
Özlem Nazlı ARIKAN
Üye
Riskin Erken Saptanması Komitesi:
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
İmre Gül GENÇER
Başkan
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Turgay GÖNENSİN
Üye
Mali ve İdari İşler Genel Müdür Yrd.
D. Ali YILMAZ
Üye
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|0,0000
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|-0,04
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