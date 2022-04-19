***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz 19.04.2022 tarihinde şirket merkezi toplanarak Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (II-17.1) yer alan hükümler çerçevesinde Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite ve Riskin Erken Saptanması Komitelerinin aşağıdaki üyelerden oluşturulmasına, karar vermiştir.Kamuoyunun ve Paydaşlarımızın bilgilerine sunarız.Saygılarımızla,Denetimden Sorumlu Komite:Bağımsız Yönetim Kurulu ÜyesiTurgay GÖNENSİNBaşkanBağımsız Yönetim Kurulu Üyesiİmre Gül GENÇER HEPYAZÜyeKurumsal Yönetim Komitesi:Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesiİmre Gül GENÇER HEPYAZBaşkanGenel KoordinatörGenel MüdürRüştü AKINDursun Ali YILMAZÜyeÜyeYatırımcı İlişkileri Bölüm YöneticisiÖzlem Nazlı ARIKANÜyeRiskin Erken Saptanması Komitesi:Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesiİmre Gül GENÇER HEPYAZBaşkanBağımsız Yönetim Kurulu ÜyesiTurgay GÖNENSİNÜyeGenel MüdürDursun Ali YILMAZÜyehttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021866BIST