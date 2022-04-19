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***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

19.04.2022 14:56
***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri


***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Yönetim Kurulu Komiteleri

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Açıklamalar

Yönetim Kurulumuz 19.04.2022 tarihinde şirket merkezi toplanarak Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (II-17.1) yer alan hükümler çerçevesinde  Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite ve Riskin Erken Saptanması Komitelerinin aşağıdaki üyelerden oluşturulmasına, karar vermiştir.
Kamuoyunun ve Paydaşlarımızın bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,
 
Denetimden Sorumlu Komite:
    Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi     
    Turgay GÖNENSİN
    Başkan

    Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
    İmre Gül GENÇER  HEPYAZ
    Üye

 
Kurumsal Yönetim Komitesi:
    Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
    İmre  Gül GENÇER HEPYAZ
    Başkan

      Genel Koordinatör
Genel Müdür
      Rüştü  AKIN
Dursun  Ali YILMAZ
      Üye
Üye

    Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi
    Özlem  Nazlı ARIKAN
    Üye

 
Riskin Erken Saptanması Komitesi:
    Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
    İmre Gül GENÇER  HEPYAZ
    Başkan

    Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
    Turgay GÖNENSİN
    Üye

    Genel Müdür
    Dursun Ali YILMAZ
    Üye

 
 
 
                            
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021866


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