***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
19.04.2022 14:56
***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz 19.04.2022 tarihinde şirket merkezi toplanarak Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (II-17.1) yer alan hükümler çerçevesinde Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite ve Riskin Erken Saptanması Komitelerinin aşağıdaki üyelerden oluşturulmasına, karar vermiştir.
Kamuoyunun ve Paydaşlarımızın bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,
Denetimden Sorumlu Komite:
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Turgay GÖNENSİN
Başkan
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
İmre Gül GENÇER HEPYAZ
Üye
Kurumsal Yönetim Komitesi:
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
İmre Gül GENÇER HEPYAZ
Başkan
Genel Koordinatör
Genel Müdür
Rüştü AKIN
Dursun Ali YILMAZ
Üye
Üye
Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi
Özlem Nazlı ARIKAN
Üye
Riskin Erken Saptanması Komitesi:
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
İmre Gül GENÇER HEPYAZ
Başkan
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Turgay GÖNENSİN
Üye
Genel Müdür
Dursun Ali YILMAZ
Üye
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021866
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