***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
25.04.2023 17:25
***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz 25.04.2023 tarihinde toplanarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (II-17.1) yer alan hükümler çerçevesinde Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite ve Riskin Erken Saptanması Komitelerinin aşağıdaki üyelerden oluşturulmasına karar vermiştir.
Kamuoyunun ve Paydaşlarımızın bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,
Denetimden Sorumlu Komite:
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Turgay GÖNENSİN
Başkan
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
İmre Gül GENÇER HEPYAZ
Üye
Kurumsal Yönetim Komitesi:
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
İmre Gül GENÇER HEPYAZ
Başkan
Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür
Rüştü AKIN
Dursun Ali YILMAZ
Üye
Üye
Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi
Özlem Nazlı ARIKAN
Üye
Riskin Erken Saptanması Komitesi:
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
İmre Gül GENÇER HEPYAZ
Başkan
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Turgay GÖNENSİN
Üye
Genel Müdür
Dursun Ali YILMAZ
Üye
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140809
BIST
18:054.891
En Yüksek
|Değişim
|: -2,62%
|| -131,78
|Açılış
|: 5.034
|
|Önceki Kapanış
|: 5.023
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5.042
En Düşük
4.881
18:0519,4276
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0242
|Açılış
|: 20,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4250
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19,4563
En Düşük
19,3659
18:0521,3314
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0660
|Açılış
|: 22,3600
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|Önceki Kapanış
|: 22,4200
|
21,4914
En Düşük
21,2958
18:051.242,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,47
|Açılış
|: 1.242,50
|
|Önceki Kapanış
|: 1.241,03
|
1.249,16
En Düşük
1.233,95
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CMBTN
|537,90
|115.441.437
|% 10,00
|
|OSMEN
|67,10
|16.154.503
|% 10,00
|
|BURCE
|71,50
|150.321.883
|% 10,00
|
|IHAAS
|157,60
|35.499.482
|% 9,98
|
|ISDMR
|33,10
|508.671.264
|% 9,97
|
|IMASM
|37,54
|426.176.712
|% -9,98
|
|BRSAN
|139,10
|463.571.284
|% -9,97
|
|SARKY
|32,86
|44.614.168
|% -9,97
|
|FENER
|50,75
|335.738.184
|% -9,94
|
|LIDER
|88,90
|41.423.190
|% -9,79
|
|EREGL
|34,16
|5.377.433.964
|% 0,12
|
|THYAO
|133,70
|3.277.769.028
|% -1,91
|
|KRDMD
|16,96
|2.544.322.422
|% -1,62
|
|KOPOL
|44,34
|2.513.783.892
|% 7,52
|
|KOZAL
|21,04
|2.410.225.751
|% -4,88
|
|EREGL
|34,16
|5.377.433.964
|% 0,12
|
|KRDMD
|16,96
|2.544.322.422
|% -1,62
|
|EKGYO
|6,42
|943.889.114
|% -3,60
|
|ISCTR
|11,43
|1.372.255.991
|% -2,64
|
|KOZAL
|21,04
|2.410.225.751
|% -4,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4190
|19,4286
|% 0,13
|
|Euro
|21,3108
|21,3261
|% -0,33
|
|Sterlin
|24,0099
|24,1303
|% -0,59
|
|Frank
|21,6934
|21,8241
|% -0,37
|
|Riyal
|5,1634
|5,1893
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.989
|1.989
|-0,37
|
|Altın Gr.
|1.242
|1.242
|0,79
|
|Cumhuriyet
|8.992
|9.127
|46,00
|
|Tam
|9.055
|9.244
|52,00
|
|Yarım
|4.422
|4.513
|19,00
|
|Çeyrek
|2.211
|2.270
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|24,68
|24,70
|-0,47
|
|Gümüş Gr.
|15,42
|15,44
|-0,27
|
|B. Petrol
|80,75
|80,75
|-1,79
|
Seans Raporu
18:05
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler AKSEN, TCELL, TOASO
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EREGL, SAHOL, PETKM
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -99, 33 kaybederek (% -2.20 ) 4, 407
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UFUK, YAYLA, ISDMR, KRGYO, BURCE, OSMEN
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : IMASM, FENER, BRSAN