***ATEKS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
15.06.2020 18:19
***ATEKS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
İlgili Şirketler [ATEKS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. Maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında Akın Tekstil A.Ş. (ATEKS) payının piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle ATEKS payında 16/06/2020 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut açığa satış yasağına ilave olarak kredili işlem yasağı ve brüt takas önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
ATEKS payında tedbirin uygulanacağı son tarih 14/07/2020'dir.
Ayrıca Yönerge'nin 5. maddesi çerçevesinde, ATEKS payının piyasasında Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcı hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 16/06/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı, Brüt Takas ve İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
Yatırımcı Adı ve Soyadı
MKK Sicil Numarası
MEHMET ERSİN HATIR
12525297
Tedbirin uygulanacağı son tarih 15/09/2020'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851273
BIST
18:05109.556
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -279,52
|Açılış
|: 109.393
|
|Önceki Kapanış
|: 109.835
|
110.067
En Düşük
108.716
18:056,8613
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0466
|Açılış
|: 6,8620
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8410
|
6,8617
En Düşük
6,8141
18:057,7316
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0580
|Açılış
|: 7,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6900
|
7,7423
En Düşük
7,6457
18:05378,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,63
|Açılış
|: 378,73
|
|Önceki Kapanış
|: 379,36
|
380,72
En Düşük
374,73
BIST En Aktif Hisseler
|YYAPI
|1,10
|27.912.337
|% 10,00
|
|AYCES
|41,18
|1.277.579
|% 9,99
|
|TSPOR
|6,06
|341.082.444
|% 9,98
|
|EKIZ
|11,80
|1.304.584
|% 9,97
|
|KSTUR
|46,32
|79.207
|% 9,97
|
|ISBIR
|1.044,10
|316.362
|% -10,00
|
|GSRAY
|3,29
|25.664.385
|% -9,86
|
|EGCYO
|1,47
|488.263
|% -9,82
|
|EGCEY
|1,31
|251.752
|% -9,66
|
|EGCYH
|0,87
|684.878
|% -9,37
|
|THYAO
|12,58
|908.326.521
|% -1,41
|
|EKGYO
|1,91
|728.798.332
|% -1,04
|
|SASA
|10,72
|701.632.125
|% 3,98
|
|GUSGR
|4,36
|679.331.744
|% 4,56
|
|GARAN
|8,05
|659.854.930
|% -1,11
|
|EKGYO
|1,91
|728.798.332
|% -1,04
|
|KARSN
|2,23
|465.889.242
|% 9,85
|
|CEMAS
|1,29
|275.220.395
|% 3,20
|
|IEYHO
|0,82
|142.886.635
|% 9,33
|
|SKBNK
|1,27
|214.921.098
|% 0,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5873
|8,6304
|% 0,79
|
|Frank
|7,1898
|7,2331
|% 0,90
|
|Riyal
|1,8219
|1,8310
|% 0,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.719
|-12,07
|
|Altın Gr.
|378
|378
|-0,89
|
|Cumhuriyet
|2.463
|2.478
|-7,70
|
|Tam
|2.528
|2.546
|-7,90
|
|Yarım
|1.232
|1.243
|-3,90
|
|Çeyrek
|618
|622
|-1,90
|
|Gümüş.Ons
|17,23
|17,27
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|3,79
|3,80
|-0,04
|
|B. Petrol
|38,41
|38,41
|-0,32
|