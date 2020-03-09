***ATEKS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.03.2020 16:25
***ATEKS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ATEKS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825503
BIST
16:22103.660
En Yüksek
|Değişim
|: -5,42%
|| -5.940,95
|Açılış
|: 106.540
|
|Önceki Kapanış
|: 109.601
|
106.585
En Düşük
103.561
16:226,1188
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0312
|Açılış
|: 6,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,2064
En Düşük
6,0915
16:227,0221
En Yüksek
|Değişim
|: 2,00%
|| 0,1378
|Açılış
|: 6,9870
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8480
|
7,1073
En Düşük
6,9145
16:22330,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 3,03
|Açılış
|: 330,45
|
|Önceki Kapanış
|: 327,72
|
339,68
En Düşük
325,99
BIST En Aktif Hisseler
|BRKSN
|4,05
|67.268.031
|% 14,41
|
|INFO
|8,90
|9.950
|% 12,52
|
|ARMDA
|23,88
|10.587.788
|% 7,09
|
|NIBAS
|6,62
|7.726
|% 3,44
|
|RALYH
|9,00
|18
|% 2,86
|
|VAKKO
|4,94
|52.711.769
|% -18,08
|
|ARSAN
|4,10
|15.261.958
|% -17,67
|
|OYAYO
|6,61
|6.602.939
|% -14,93
|
|AYCES
|8,49
|1.678.964
|% -14,93
|
|TGSAS
|4,61
|2.297.134
|% -14,79
|
|THYAO
|10,53
|751.415.188
|% -5,48
|
|ASELS
|27,96
|522.565.355
|% -6,30
|
|GARAN
|9,43
|281.197.513
|% -5,98
|
|TUPRS
|92,95
|213.628.390
|% -1,90
|
|YKBNK
|2,29
|198.238.493
|% -5,76
|
|IHLGM
|1,22
|135.701.592
|% -6,15
|
|YKBNK
|2,29
|198.238.493
|% -5,76
|
|ODAS
|1,90
|151.220.491
|% -8,21
|
|KARSN
|1,68
|127.688.089
|% -9,19
|
|THYAO
|10,53
|751.415.188
|% -5,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9925
|8,0326
|% 1,04
|
|Frank
|6,5875
|6,6272
|% 2,00
|
|Riyal
|1,6237
|1,6318
|% 0,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.682
|1.683
|8,26
|
|Altın Gr.
|329
|329
|1,54
|
|Cumhuriyet
|2.180
|2.213
|12,00
|
|Tam
|2.172
|2.226
|16,30
|
|Yarım
|1.050
|1.077
|7,89
|
|Çeyrek
|526
|538
|3,85
|
|Gümüş.Ons
|16,90
|16,93
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|3,30
|3,31
|-0,09
|
|B. Petrol
|34,82
|34,82
|-10,45
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