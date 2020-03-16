***ATEKS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.03.2020 12:38
***ATEKS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ATEKS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829244
BIST
12:2389.902
En Yüksek
|Değişim
|: -5,97%
|| -5.703,54
|Açılış
|: 92.264
|
|Önceki Kapanış
|: 95.605
|
92.264
En Düşük
89.677
12:236,3790
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0495
|Açılış
|: 6,3740
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3450
|
6,3790
En Düşük
6,2780
12:237,1471
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 0,1141
|Açılış
|: 7,1480
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0360
|
7,1637
En Düşük
6,9931
12:23315,17
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 3,78
|Açılış
|: 315,16
|
|Önceki Kapanış
|: 311,39
|
318,59
En Düşük
308,86
BIST En Aktif Hisseler
|BMELK
|1,21
|24.119
|% 10,00
|
|KUYAS
|1,14
|7.860.015
|% 7,55
|
|SANEL
|3,85
|12
|% 6,94
|
|RTALB
|2,89
|38.357.726
|% 5,86
|
|MMCAS
|0,92
|9
|% 4,55
|
|IHEVA
|2,07
|2.004.386
|% -10,00
|
|HURGZ
|0,81
|1.027.814
|% -10,00
|
|BRKSN
|2,16
|1.304.183
|% -10,00
|
|DENGE
|0,90
|106.901
|% -10,00
|
|YBTAS
|3.558,30
|17.792
|% -10,00
|
|ASELS
|23,64
|296.167.328
|% -7,15
|
|THYAO
|8,54
|241.793.547
|% -6,56
|
|GARAN
|8,38
|231.555.538
|% -6,99
|
|ECILC
|3,88
|112.153.551
|% -4,43
|
|YKBNK
|2,10
|78.844.095
|% -4,98
|
|IHLGM
|0,88
|45.372.069
|% -7,37
|
|ODAS
|1,28
|63.416.190
|% -7,25
|
|EKGYO
|1,15
|46.532.552
|% -4,17
|
|IHLAS
|0,51
|19.867.502
|% -5,56
|
|KRDMD
|1,94
|75.089.928
|% -5,83
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8260
|7,8652
|% 1,01
|
|Frank
|6,7547
|6,7954
|% 1,94
|
|Riyal
|1,6936
|1,7021
|% 0,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.530
|1.531
|0,53
|
|Altın Gr.
|315
|315
|3,44
|
|Cumhuriyet
|2.101
|2.133
|21,00
|
|Tam
|2.092
|2.145
|21,92
|
|Yarım
|1.011
|1.038
|10,61
|
|Çeyrek
|507
|519
|5,31
|
|Gümüş.Ons
|13,05
|13,11
|-1,65
|
|Gümüş Gr.
|2,81
|2,81
|-0,19
|
|B. Petrol
|31,47
|31,47
|-2,38
|