***ATEKS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.10.2020 13:14
***ATEKS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ATEKS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881148
BIST
14:021.176
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -2,62
|Açılış
|: 1.181
|
|Önceki Kapanış
|: 1.178
|
1.182
En Düşük
1.171
14:027,9110
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0222
|Açılış
|: 41,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 41,7200
|
7,9110
En Düşük
7,8718
14:029,3338
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0007
|Açılış
|: 13,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5300
|
9,3353
En Düşük
9,2846
14:026,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,02
|Açılış
|: 6,35
|
|Önceki Kapanış
|: 6,37
|
6,40
En Düşük
6,24
BIST En Aktif Hisseler14:00
|NTHOL
|3,19
|190.013.555
|% 10,00
|
|DAGHL
|13,31
|660.668
|% 10,00
|
|KLNMA
|54,25
|4.282.007
|% 10,00
|
|OLMIP
|11,55
|4.199.310
|% 10,00
|
|BMELK
|14,52
|1.913.533
|% 10,00
|
|AYCES
|53,55
|14.913.026
|% -10,00
|
|KSTUR
|134,10
|522.454
|% -10,00
|
|FORMT
|5,04
|9.337.650
|% -10,00
|
|SUMAS
|36,00
|637.523
|% -10,00
|
|YAPRK
|75,65
|1.106.306
|% -9,99
|
|ODAS
|3,53
|882.388.978
|% 1,15
|
|KERVT
|7,57
|524.045.310
|% -1,69
|
|TUKAS
|12,43
|490.318.102
|% 4,10
|
|TURSG
|6,18
|467.066.639
|% 0,49
|
|ASELS
|18,17
|467.006.054
|% 0,66
|
|ODAS
|3,53
|882.388.978
|% 1,15
|
|SKBNK
|1,74
|279.958.267
|% 1,16
|
|EKGYO
|1,82
|284.249.449
|% -1,09
|
|KRDMD
|3,59
|417.286.448
|% 0,28
|
|IHLAS
|1,16
|133.931.168
|% -3,33
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9049
|7,9099
|% 0,27
|
|Euro
|9,3263
|9,3327
|% 0,00
|
|Sterlin
|10,2848
|10,3364
|% 0,11
|
|Frank
|8,6401
|8,6922
|% 0,03
|
|Riyal
|2,1001
|2,1107
|% 0,20
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.921
|1.922
|-1,57
|
|Altın Gr.
|488
|488
|0,53
|
|Cumhuriyet
|3.226
|3.275
|3,00
|
|Tam
|3.212
|3.292
|3,33
|
|Yarım
|1.553
|1.592
|1,61
|
|Çeyrek
|779
|796
|0,81
|
|Gümüş.Ons
|24,98
|25,01
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,35
|-0,02
|
|B. Petrol
|42,34
|42,34
|0,62
|
Seans Raporu
14:00
daha fazla
-
14:15
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SISE, KOZAA, EKGYO
-
14:15
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler OYAKC, ARCLK, DOHOL
-
14:15XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 55 kaybederek (% -0.33 ) 1, 070
-
14:15
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KLNMA, EUYO, UZERB, ESEN, QNBFL, EGCEY, DERAS, KERVN, ALMAD, DAGHL
-
14:15
Tabandan işlem gören hisse senetleri : TACTR, RODRG, IDGYO, BALAT, SNKRN, SELGD, DNISI, PENGD, SUMAS, EMNIS